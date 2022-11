Córdoba se une a las movilizaciones contra el cambio climático: "¡No hay planeta B!"

Muerte súbita en Las Tendillas y manto de paraguas han servido para escenificar el momento de emergencia que vive el planeta Tierra, amenazado por sequías extremas como la que padece en este momento la provincia de Córdoba.

La Marcha por el Clima ha tenido este sábado su reflejo en Córdoba, en el marco de la Cumbre del Clima que organiza Naciones Unidas en Sharm el Sheikh (Egipto), con un doble recorrido a pie y en bicicleta desde la Subdelegación del Gobierno al Ayuntamiento con parada en Las Tendillas. En este punto, varios cientos de cordobeses se han concentrado para reclamar cambios en las políticas de todas las administraciones y exigir un compromiso real contra el cambio climático.

Casi setenta organizaciones convocaban la marcha

Jóvenes y mayores se han unido en la misma lucha que reivindica un futuro sostenible para las nuevas generaciones porque, como han recalcado los portavoces de las 69 organizaciones convocantes, Rocío Maldonado y Miguel Blázquez, "estamos consumiendo como si los recursos fueran infinitos cuando no lo son y no tenemos planeta B". Ese mensaje, el de La tierra está enferma, No hay planeta B, ha sido uno de los más recurrentes en las pancartas, en las que los asistentes han mostrado su rechazo al sistema económico actual: "Cuando se corte el último árbol y se pesque el último pez se darán cuenta de que el dinero no se come", se leía en un mensaje, junto a otras pancartas pidiendo soluciones globales y un pacto mundial por el clima. También hay quien ha ido a lo local y ha aprovechado la ocasión para exigir las placas solares en el casco histórico de Córdoba, un tema pendiente del Ayuntamiento que podría contribuir a reducir el gasto en energías no renovables.

En un ambiente festivo, animado por la batucada femenina de Odara Sound Sisters, Las Tendillas se han convertido en punto de encuentro donde se ha exigido que se adopten las medidas en Córdoba derivadas de la declaración de Emergencia Climática aprobada en el año 2019. Los jóvenes han querido estar muy presentes en la convocatoria y animar a otros jóvenes a movilizarse para propiciar cambios en el modo de vida actual, "basado en el consumismo insostenible", según Maldonado, y para visibilizar la presión en la calle que lleve a las autoridades a cambiar el rumbo de sus políticas. "Reclamamos que de una vez por todas, las políticas no se queden en papel mojado, que los políticos escuchen a la calle y que establezcamos un modelo acorde a las necesidades reales de las personas y no de las grandes empresas", sentenciaron.