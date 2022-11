El impacto de las redes baja de 30 a 20 años la edad media para los retoques estéticos en Córdoba

Un reciente informe de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) vincula la mayor demanda de este tipo de tratamientos entre la población más joven a la influencia de las redes sociales y al uso de filtros que hacen que las imágenes no ofrezcan una visión real de la persona. El estudio de esta sociedad médica recoge que desde el inicio de la pandemia del coronavirus se ha incrementado hasta un 30% la demanda de retoques estéticos, al estimar algunas personas que se potenciaban los posibles defectos del tercio superior de su rostro debido al uso de la mascarilla.

El especialista en Medicina Estética, Domingo Fama, que cuenta con un centro en Córdoba, constata el repunte de la demanda en tratamientos estéticos por parte de los jóvenes, debido a las redes sociales. «Son tratamientos médicos satisfactorios, que aparte de fomentar la belleza banal poseen también un componente psicológico ya que, si la persona se siente bien, se encontrará mejor y se relacionará mejor con su medio», destaca este médico.

Fama concreta que, entre los tratamientos que más demandan los jóvenes está el relleno de labios y la eliminación de arrugas. Respecto al relleno de labios, este médico estético advierte de que no debe hacerse sin pensar en el conjunto del rostro, además de que cualquier relleno no es aplicable a un tipo de cara o labios. «Salvo alguna excepción son tratamientos ambulatorios, pero que igualmente requieren cuidados posteriores», recalca este experto.

Por su parte, la doctora Macarena Ávila Pérez, especialista en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del hospital Cruz Roja Córdoba, señala que, en cuanto a tratamientos faciales de medicina estética lo más solicitado es la toxina botulínica, el relleno de arrugas con ácido hialurónico y la eliminación de ojeras, que muchas veces se hace con anestesia local, mientras que en cirugía está la blefaroplastia, técnica para rejuvenecer los párpados, eliminando la piel y grasa de esta zona.

Respecto a todo tipo de cirugías estéticas, las más demandadas desde siempre, en el caso de la mujer, son la mamoplastía de aumento (aumento de pecho), así como las actuaciones encaminadas a elevar el pecho y reposicionarlo en su sitio después de haber sido madre o por el paso de la edad, expone Macarena Ávila.

Otro tipo de intervención que se realiza, por cuestiones estéticas o por dificultad para respirar, es la rinoplastia intervención quirúrgica que se practica para corregir las deformidades de la nariz). Y también está la otoplastia (procedimiento para cambiar la forma, la posición o el tamaño de las orejas).

El aumento de pecho lo suelen pedir más mujeres jóvenes, de entre 18 y 30 años, y el reposicionamiento del busto, féminas de 35 a 50 años. Otro tipo de intervención que se realiza asiduamente son las reducciones de pecho, debido al cambio de tamaño de la mama por embarazo, lactancia u otros motivos, resalta esta doctora.

La liposucción (eliminación de grasa en distintas partes del cuerpo) la solicitan más las mujeres de 30 a 40 años, mientras que el rejuvenecimiento de párpados lo piden tanto mujeres como hombres, a partir de los 50 años.

En lo que concierne al perfil socioeconómico de la persona que demanda este tipo de tratamientos, Ávila precisa que actualmente, con las facilidades para financiar esta asistencia, se encuentra más al alcance de la población general, aunque es más solicitada por personas con un nivel socioeconómico más alto.

Macarena Ávila subraya que el principal motivo que lleva a una persona a demandar este tipo de tratamientos es que se tiene algún rasgo que no gusta, al margen de que luego hay hechos que influyen en el cambio físico, como son el paso del tiempo, el embarazo, la lactancia, los hábitos de vida, el aumento de peso o alguna disfunción u enfermedad que hace que una no se sienta cómoda. Ávila estima que un tratamiento de estética puede contribuir a mejorar el bienestar y la autoestima de determinadas personas, incluso mejorar su calidad de vida.

¿Qué coste tienen este tipo de operaciones?

En cuanto al coste de este tipo de intervenciones, depende mucho si son tratamientos de medicina estética o de cirugía y el tipo. Por ejemplo, el precio por una reparación de cicatrices y lunares puede ser de 400 euros, pero si se trata de una cirugía combinada de mejora de la mama y reducción (lifting) de barriga, pueden ser unos 12.000 euros.

«En el caso del aumento de pecho depende del tipo de prótesis que se utilice, pues el precio va de los 5.500 a los 6.500 euros, mientras que elevar el pecho puede ser algo más económico si no hace falta usar prótesis», explica Macarena Ávila.

La medicina y la cirugía estética han avanzado mucho en los últimos años, de forma que la realización de este tipo de intervenciones ha mejorado mucho en seguridad y en resultados. «Las personas que se someten a estas intervenciones cada vez tienen una recuperación más rápida, que les permite en poco tiempo poder hacer de nuevo su vida normal», defiende esta doctora.

Esta especialista del hospital Cruz Roja concreta que la medicina estética comprende procedimientos que se realizan en una consulta, aunque deben estar supervisados por un médico experto en esta materia, al igual que las intervenciones deben ser llevadas a cabo por cirujanos plásticos.

Esta doctora insta a la población a que se asegure que está siendo tratada por profesionales especializados, lo que se puede consultar en el listado de las sociedades de medicina estética y de cirugía plástica y reparadora.

Sobre si debe haber un límite de edad para someterse a estas intervenciones, Macarena Ávila apunta que no existe una normativa específica en menores, aunque sí se obliga a pedir un consentimiento a menores de 16 años. «Bajo mi punto de vista no es recomendable que menores se realicen operaciones de mama o de rinoplastia porque a esa edad no se ha completado el desarrollo de los tejidos», asevera esta experta, que apuesta además por un tratamiento individualizado, que se adapte a las características de cada persona.