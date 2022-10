Una inversión millonaria, un equipamiento señero, cifras mareantes... Toda una responsabilidad gestionar el CEFC, ¿no?

La responsabilidad propia del trabajo por la ciudad. Y dentro de los proyectos de ciudad, es un verdadero orgullo, un privilegio, que el alcalde haya confiado en mi delegación para poder desarrollar toda la gestión del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones.

Al final, tras mucho debatir y consultar, se ha optado por la gestión directa del Ayuntamiento...

Se creó una comisión delegada con tres áreas: la social, la económica y la jurídica, y con todos esos informes se vio la opción que deberíamos y que hemos tomado. Y creo que este equipo de gobierno no nos hemos achicado: nos hemos puesto a hacer, y lo que se ha decidido es la herramienta más idónea. Se habló del Imdeec, del Imtur o de la propia delegación municipal. Y..., bueno, tuve el honor de que se le encargara desarrollar el proyecto al Imdeec.

¿Y hay tanto personal para gestionar las instalaciones? Pienso que habrá eventos fines de semana, horario intempestivos, festivos, vacaciones...

Se le puede dar la vuelta a la pregunta: «¿Tiene el Ayuntamiento personal para todas sus áreas?». Lo que hay que hacer es generar unas bases de trabajo sólidas. Todo ello conlleva la gestión de contrataciones, de licitaciones, la organización de las personas... Por parte de recursos humanos nos dicen que en noviembre tendremos más personal. Y también hay una pata del proyecto, que es la colaboración público-privada, es en la que debemos apoyarnos ahora mucho.

El Imdeec ya está curtido, ¿no?

El Imdeec no solo da apoyo económico, es un instituto que tiene alma, su gente, y eso es fundamental. Y ese alma la forman todas las personas, los funcionarios, los técnicos, la parte política... Estamos uniendo fuerzas, dándoles la bienvenida a los que se incorporarán. Es parte de un proyecto de ciudad.

¿Cuántos contratos hay listos?

Ya con los precios aprobados podemos ir cerrando contratos. Son precios muy competitivos en el mercado, a lo que se le va a unir un centro de exposiciones que, me arriesgo a decir, es el más innovador a nivel nacional. Es un centro que se puede dividirse hasta en 17 módulos, con eventos simultáneos. Los expertos saben que es un magnífico lugar para exposiciones, ferias y convenciones.

¿A partir de qué cifra de negocio se estima que será rentable el CEFC? Se hablaba hace meses de 225.000 euros al año.

Creo que lo mejor es hacer un balance sobre estas fechas del próximo año de lo que supondrán estos eventos. Pero es muy importante valorar también la repercusión para la ciudad. El CEFC es una herramienta más de proyección de nuestra ciudad.

La oposición municipal no ha tenido tanta fe en el proyecto.

No sé... Estamos haciendo muchas cosas en estos cuatro años y a veces con el apoyo de la oposición. ¿Por qué no vamos al final a tenerlo aquí? No hablamos de ideología, hablamos de proyecto de ciudad, de los cordobeses, de talento.

Adif, respecto a la parada del cercanías, tampoco parece tener fe. ¿Cómo van los contactos?

Adif, a nivel nacional, tienen miles de proyectos y lo que hay que hacer es sentarse y recordar lo importante que es esa obra. Mientras, ya está lista Aucorsa y hasta hay parada de autobús y taxi.

¿He oído que los grandes eventos se preparan a dos, tres, cuatro años vista... ¿Vamos quizá tarde?

Sí. Pero será el año que viene, tras un lleno los meses de marzo y abril, por ejemplo, cuando veamos el impacto, también en la ciudad. Es cierto que no es un proyecto a trabajar a corto plazo. Por eso es importante que un área lidere el trabajo y con el apoyo de todas las demás, como hace el Imtur promoviendo este espacio fuera.

No me imagino yo aún alquilando un espacio para un evento.

¿Por qué no? (Ríe).