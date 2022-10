Los miembros del AMPA del colegio Concepción Arenal han trasladado este jueves al portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero, y la concejala Alicia Moya las numerosas deficiencias con las que tienen que convivir en su centro desde hace tiempo. Aseguran tener problemas con la limpieza, con el comedor, la arboleda y de seguridad, ya que cuentan con un muro que se ha tenido que vallar entero por riesgo de caída.

“Nadie en el gobierno municipal les da ninguna solución. Se echan la pelota unos a otros dentro del equipo de Bellido: el concejal de Infraestructuras al de Urbanismo y éste, a su vez, a la Junta de Andalucía. Los padres están desesperados porque cualquier día puede ocurrir algo grave”, aseguraba Romero a la salida de la reunión.

La situación que traslada el AMPA del colegio Juan Rufo, también en Fátima, no es mucho mejor. Se trata de un edificio antiguo, con más de 50 años. Los alumnos y el personal docente se topan a diario con muchos problemas de accesibilidad y, además, tienen que usar unos baños muy antiguos.

Sin pista multideportiva

Los socialistas han denunciado in situ, además, "otro incumplimiento más de las promesas electorales del alcalde", Romero se refiere a una pista multideportiva al aire libre para el barrio. “Va a terminar el mandato y Bellido no ha movido ni un dedo para hacer realidad esta pista tan demandada por vecinos y vecinas. El PP ha llegado incluso a rechazar una enmienda a los presupuestos presentada por el PSOE pidiendo este espacio. Ellos votaron en contra de su propio compromiso”, destaca el portavoz.

También ha hablado de promesas incumplidas el presidente de la asociación de vecinos Amanecer de Fátima. “Ni la delegación de Infraestructuras, ni la de Deportes ni la de Urbanismo. Nadie hace nada. De hecho, la delegación de Deportes lleva años muerta en Córdoba. Estamos en uno de los barrios más grandes de la ciudad y niños y jóvenes no pueden disfrutar de ninguna instalación sin pagar. Tampoco mantienen el pabellón”, denunciaba el presidente.

“Ya no sabemos cómo decirles que hagan algo. Llevan tres años de gobierno y no son capaces de gestionar nada. La ciudad está peor que nunca y cualquier ciudadano lo ve día a día. Le pedimos una vez más al alcalde que en los últimos meses de su gobierno se gane el sueldo de verdad, que no se quede encerrado y ausente en su despacho para salir sólo a hacerse fotos. Se lo debe a los cordobeses y cordobesas”, concluía el portavoz del PSOE.