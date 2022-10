"El rol de 'influencer' no te deja descansar ni en días festivos"

Tomás San Martín, conocido por su perfil @lavidadetomas en TikTok acumula más de 2,2 millones de seguidores. Cordobés e Ingeniero informático de profesión, enseña con humor y en pocos segundos cómo funcionan ciertas cuestiones relacionadas con la tecnología aunque también da cabida en sus posts a curiosidades varias. Hace poco se ha publicado la lista de Forbes Best Influencers, que reúne a los 75 nombres que están redefiniendo el mundo de las redes sociales y uno de ellos es Tomás, con quien hablamos en esta entrevista.

Recientemente ha aparecido en una lista mundial de Forbes en la que le señalan como uno de los 75 mejores 'influencers' de 2022. ¿Se identifica con esta etiqueta?

La verdad es que no lo esperaba pero me siento muy orgulloso de que me hayan incluido en esa lista que, si la ves, hay gente muy muy importante. Eso significa que valoran mi trabajo muy bien y la verdad es que eso me hace sentir orgulloso y, sobre todo, sorprendido.

¿Qué significa para usted formar parte de esa lista?

Lo que más me impresiona es que se valore, en el ámbito de redes sociales, el trabajo que hago. Porque parece que en este entorno solo hay gente que juega a videojuegos o que hace bailes o cosas absurdas. Pero que se valore la divulgación tecnológica, que es lo que hago yo en este caso, o la tecnología como tal pero a nivel educativo, es importante y que me mencionen a mí como uno de los referentes en este sector es, como digo, un orgullo enorme.

Porque no es la primera vez que aparece en ella...

Esta es la segunda vez. El año pasado me sacaron también en la misma categoría

¿Para usted qué tiene más peso, la cantidad de 'likes' que consigue o la responsabilidad de saber que, en su parcela de divulgación, es referente para miles de usuarios?

Para mí lo que más me gusta es el feedback que me dan los usuarios. Cuando subo un vídeo luego en los comentarios hay mucha gente que me dice que aprende muchísimo de lo que voy explicando. Eso me encanta, ver como los seguidores realmente aprenden. Luego, el número de likes es lo que menos me importa, la verdad. Lógicamente tiene un valor importante pero prefiero ver cómo la gente entiende lo que explico y, más allá, cómo mucha se ha animado, sobre todo gente joven, y se han creado una cuenta en redes sociales explicando cosas de tecnología, como que, en vez de subir un video bailando, lo hacen aportando información sobre algo de su mundo, por ejemplo Minecraft, pero veo que puedo llegar a motivar a algunos muchachos en este sentido.

«Mis vídeos son curiosos, generan intriga y enseñan sobre la realidad que nos rodea»

¿Qué caracteriza a los vídeos que postea en sus redes? ¿Por qué cree que enganchan tanto?

Pienso que son muy curiosos, que generan intriga. Vivimos en un mundo rodeado de tecnología pero nadie la entiende. Por ejemplo, todo el mundo tiene wifi en su casa pero pocos conocen cómo funciona o, por ejemplo, cómo funciona la pantalla táctil del teléfono. Yo planteo dudas en mis vídeos, del tipo que te ponía antes, y cuando la gente lo ve le asaltan las ganas de descubrir funcionamientos cotidianos que nos son totalmente desconocidos. Al final ves que la magia no existe, que es todo tecnología y eso es una de las cosas que hace que mis vídeos tengan tantas visitas y que yo tenga bastantes seguidores.

Usted es ingeniero informático de formación. ¿Todo lo que divulga está relacionado con este ámbito?

El 90 por ciento de los vídeos que hago van relacionados con la tecnología y con cuestiones que he ido aprendiendo, tanto en mi vida laboral como en los años de carrera y en mi vida personal ya que soy muy autodidacta. Luego en otros explico curiosidades como uno en el que explicaba el origen de los pasos de cebra. De vez en cuando me dejo caer con curiosidades generales pero el grueso son de tecnología, que es lo que se me da bien. Si intentara explicar cosas sobre la música, por ejemplo, metería la pata mucho.

Ha trabajado para empresas como Samsung. ¿Cómo aterrizó en el mundo de las redes sociales?

Viene de muy lejos porque yo empecé en Youtube haciendo vídeos de animaciones en 3D. Poco a poco empecé a hacer sketches de humor pero vi que a mí y a la gente le gustaban más vídeos sobre tecnología, entonces decidí hacer vídeos de divulgación tecnológica. Llevo más de diez años.

Ha llegado a hacer trabajos para Vodafone y la MTV.

Sí, por las animaciones en 3D que hacía. Es parecido a lo que hago en redes sociales pero no está relacionado.

Vive en Madrid. ¿Echa de menos Córdoba?

Claro, tengo a mi familia allí y espero en un tiempo volver, pero de momento mi trabajo está en Madrid.

¿Puede un influencer descansar en las festividades o el mundo de las redes sociales no le da tregua?

Este mundo no tiene descanso ni vacaciones. Hay que estar siempre trabajando. Es un trabajo fácil, no comparable al de oficina. Hay que dedicarle muchas horas a estudiar y a estar delante del ordenador pero aún así no tengo queja. Pero sí es verdad que toca trabajar un sábado, un domingo o de madrugada. Además estoy creando una empresa así que compagino ambas facetas. Para mí no hay festivos, pero estoy feliz.