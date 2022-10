María Victoria Juan: «Los enfermeros se van con la ilusión de poder volver»

María Victoria Juan es una de las enfermeras graduadas en Córdoba que trabaja fuera de Andalucía, en concreto, en el hospital Doctor Josep Trueta de Gerona. El año pasado finalizó sus estudios y estuvo ejerciendo cuatro meses en la comunidad autónoma. Después, emigró a Cataluña «porque ofrecen el año entero y dan la posibilidad de prorrogarlo un año más. Estamos muchísimos andaluces», afirma.

Esta profesional, que es natural de la localidad jiennense de Bailén, explica que allí tiene «muchísima más estabilidad» y que antes de comenzar recibió dos semanas de formación en la planta donde iba a trabajar para conocer la mecánica y los programas informáticos. «En Andalucía empiezas y a veces no sabes ni a qué servicio vas», admite.

María Victoria señala que «el hospital está tan necesitado de enfermeros que las condiciones han sido muy buenas. Quizá los enfermeros de allí no tienen tanta estabilidad, pero a nosotros nos hacen estos contratos porque no te vas por menos», aclara. Entre otras circunstancias, apunta que el salario «es similar» al que se ofrece en centros andaluces y también que no se les exige hablar catalán.

Sin embargo, consultada por la situación de las enfermeras emigradas, reconoce que, en líneas generales, «se van con la ilusión de poder volver. Te dejas aquí la familia y la pareja». Esta joven precisa que el objetivo es «conseguir puntos para volver a Andalucía y que los contratos sean de mayor duración, aunque hay personas que se han quedado en Cataluña porque se asientan allí». Según indica, Cataluña, Castilla-La Mancha y Mallorca son algunos de los territorios donde se ofrece los contratos más interesantes a estos profesionales.