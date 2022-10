Córdoba exporta más enfermeros de los que finalizan sus estudios

Las dificultades para retener el talento sanitario continúan provocando la fuga de profesionales formados en Córdoba hacia otros territorios. De acuerdo con los registros del Colegio Oficial de Enfermería, 167 enfermeras y enfermeros han salido de la provincia en el último año (entre junio del 2021 y el mismo mes del 2022) para trabajar en otros destinos. Si se compara esta cifra con los alrededor de 126 alumnos que se gradúan anualmente (según indica la misma fuente), se puede observar que emigran más enfermeros de los que estarían en condiciones de entrar en el mercado laboral.

En los últimos días, el Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería ha informado de que la comunidad autónoma ha perdido alrededor de 1.200 enfermeros en el último año. Esta institución afirma que Córdoba tiene una ratio de 587 profesionales por cada 100.000 habitantes (cuenta con 4.500 enfermeras) y necesita incorporar a 1.900 para situarse en la media europea, que es de 827.

El escenario podría empeorar si se tiene en cuenta que, según los datos del Colegio de Enfermería de Córdoba, 480 enfermeras en activo tienen 60 o más años de edad, por lo que previsiblemente se jubilarán a lo largo de los próximos cinco años.

Mohamedi Mohamed, secretario provincial del Sindicato de Enfermería (Satse), estima que habrá personal para cubrir las referidas plazas porque, tras la pandemia de coronavirus, se reducirá la actividad, «pero hay que tener en cuenta el hándicap de que se están marchando», advierte. De este modo, entre otras circunstancias, señala que el sueldo de una enfermera base no llega a los 1.800 euros netos en Andalucía, mientras que en Euskadi o Navarra perciben en torno a 2.400 euros. La situación empeora en el sistema privado, donde «las retribuciones son bajísimas», asegura.

A esto se añaden factores como la falta de estabilidad, porque «aquí hay contratos de seis u ocho meses y en otras comunidades autónomas son de un año e incluso vacantes». Mohamedi Mohamed afirma que «las condiciones laborales están fatal» y que la conciliación «brilla por su ausencia». Todo ello en unos momentos en los que «no hay parados, porque la pandemia ha dado un tirón tremendo», destaca.

Por su parte, el secretario general del sindicato de Sanidad de CCOO, José Damas, señala que «hay enfermeros emigrando incluso fuera de España. A Inglaterra se van muchísimo, porque cobran casi el doble y los contratos son de tres años». Según comenta este responsable sindical, «las bolsas cada vez están más deficitarias en todas las categorías profesionales y no hay trabajadores para cubrir. El problema más grave se da en médicos y enfermeros».

En su opinión, no solo hay que tener en cuenta las personas que se jubilarán, sino que «las que se están formando no son suficientes y, además, se van», apostilla. Consultado por las consecuencias de esta situación, apunta al crecimiento de las listas de espera y que «las agresiones aumentan, porque nos ponemos nerviosos porque no nos atienden».

En último lugar, Mª Carmen Heredia, secretaria provincial del Sector Salud de UGT, coincide en apuntar la «precariedad» de la contratación en el SAS y recuerda que «en un sistema sanitario es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas encuentren en su profesional habitual la persona de confianza en la que depositan las delicadas cuestiones relacionadas con su salud». Heredia asegura que «el personal sanitario en Andalucía no se siente valorado» y reivindica que «es necesaria una inversión que aumente el número de profesionales, impida la acumulación de listas de espera y permita a los sanitarios disponer del tiempo suficiente para una evaluación acertada y una atención personalizada adecuada».