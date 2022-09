«Decidir vacunar de la gripe a niños de hasta 5 años es una gran noticia»

Beatriz Ruiz Sáez, especialista en Pediatría y en Enfermedades Infecciosas del hospital Reina Sofía, avanza qué previsiones existen sobre las infecciones respiratorias que más sufren los menores cordobeses en el otoño e invierno.

¿Se espera que haya más casos de gripe y de otros virus respiratorios durante este otoño e invierno en Córdoba?

Se desconoce lo que puede ocurrir, pero lo previsible es que crezcan los casos de gripe y del virus VRS (origen de bronquiolitis en lactantes y niños pequeños), con respecto al otoño e invierno de los dos últimos años. El previsible repunte de la incidencia se debería al reducido uso que hay ahora de la mascarilla. Con la retirada este año de las mascarillas en interiores desde finales de abril, aumentaron, de forma atípica, los casos de gripe y VRS en primavera e incluso en verano. La segunda causa que puede motivar que suba la gripe y los casos de VRS es que los niños que ahora mismo tienen menos de 3 años presentan ausencia de memoria inmunológica porque han estado muy protegidos de virus durante la pandemia, así que con mucha probabilidad este otoño e invierno podrán infectarse de virus. Que pueda haber más casos no quiere decir que vayan a ser más graves. Eso no se puede saber.

¿Qué se puede hacer para tratar de evitar el contagio?

Hay que evitar que lactantes y niños pequeños acudan a sitios cerrados muy concurridos de personas; favorecer la lactancia materna; no llevar al menor a la escuela infantil o colegio si sufre una infección respiratoria, para no contribuir a la transmisión del virus; vacunar frente a la gripe a los niños de entre 6 meses y 5 años, medida que ha sido aprobada por la Junta de Andalucía por primera vez para esta campaña; toser en el codo y no taparse la boca con la mano; ventilar los espacios y limpiar las superficies, y que los niños con gripe u otros virus no interactúen con población de riesgo, inmunodeprimida o mayor, porque son personas con más posibilidad de contagiarse.

¿Qué va a implicar que los niños desde los 6 meses hasta los 5 años se puedan vacunar este año frente a la gripe en Andalucía?

Que la Junta de Andalucía haya decidido que se pueden vacunar frente a la gripe los niños a partir de los 6 meses y hasta 5 años es una gran noticia. Esta medida la venían aconsejando la Organización Mundial de la Salud y otros organismos europeos. La vacunación va a permitir proteger individualmente a los menores de 6 meses a 5 años y también va a favorecer la protección familiar y comunitaria de personas vulnerables del entorno de esos niños. Los menores de 5 años son los principales difusores de los virus respiratorios. Junto a la vacunación frente a la gripe de los niños, también es importante que acudan a vacunarse todos los grupos con más riesgo de contraer la infección, lo que incluye a las embarazadas. Vacunarse durante la gestación protege frente a la gripe tanto a la madre como al bebé que espera.

Aún quedan en Córdoba casi un tercio de niños sin vacunar frente al covid. ¿Es importante que aumente la cifra de vacunados?

Sí, para que se contagien menos de covid. Aunque el covid cursa de forma menos grave en los niños, cuando estos se contagian pueden infectar a personas vulnerables, a las que el virus sí les afecta más.