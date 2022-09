Córdoba afronta un otoño-invierno con la previsión de más gripe y menos covid

Dentro de una semana, a partir del 3 de octubre, está previsto que comience en Córdoba y Andalucía la campaña de vacunación frente a la gripe y la aplicación de la cuarta dosis del covid a mayores de 80 años y a otros grupos de población concretos. Por primera vez, desde la campaña 2019-20, este otoño-invierno se estará más cerca de la normalidad prepandemia. Tras dos años en los que la circulación de virus respiratorios como la gripe bajó considerablemente, sobre todo por el uso generalizado de las mascarillas y de otras medidas preventivas (grupos burbuja, ventilación, higiene de manos o distancia social), este otoño e invierno se espera que haya muchas más personas susceptibles de contraer la gripe y otros virus respiratorios porque al haber estado más protegidos no han pasado la infección, señala el jefe de Medicina Interna del hospital Reina Sofía, José López Miranda.

Situación de la pandemia

La incidencia del covid es ahora mismo baja

La situación actual de la pandemia es de baja incidencia, incluso en uno de los grupos de población con más riesgo de infección, como es el de usuarios y profesionales de residencias de mayores y centros sociosanitarios. «Las hospitalizaciones asociadas al covid han bajado mucho a su vez, porque gracias a la alta vacunación frente a este virus ha ido creciendo la inmunidad de grupo entre la población y la afectación de las personas contagiadas está siendo menos grave», resalta la jefa de Medicina Preventiva y Salud Pública del hospital Reina Sofía y portavoz del grupo asesor de expertos para el covid en Andalucía, Inmaculada Salcedo.

Infecciones invernales

¿Cómo prevenir la gripe y otros virus?

José López Miranda indica que, para tratar de prevenir infecciones respiratorias como la gripe u otras propias del invierno, es muy importante que se vacune el mayor número de población posible frente a la gripe, el neumococo y el covid, ya que si bien habrá casos en los que no se pueda evitar el contagio, si la persona está vacunada, su afectación será menos grave. «Si todos los años es fundamental vacunarse frente a la gripe, este otoño e invierno con más razón todavía hay que hacerlo» ante la mayor posibilidad de incremento de casos de gripe y de otras infecciones, resalta López Miranda. «La mejor herramienta es la prevención mediante la vacunación y también con medidas de contención muy presentes durante la pandemia, pero que han existido siempre, como la higiene de manos, ventilación o uso de mascarilla en espacios cerrados y muy concurridos», añade. Respecto al covid, este internista subraya que, gracias a la vacunación, han bajado mucho los ingresos, por lo que insta a quienes aún no se han vacunado o no han completado la pauta a que lo hagan, pues esto permite cortar la cadena de transmisión del virus y la generación de nuevas variantes. Sobre el neumococo, la mayor vacunación registrada en los últimos años también ha contribuido a reducir las complicaciones y hospitalizaciones por dicha infección, según recogen diversos estudios científicos, sostiene José López Miranda.

Inmunidad ante el covid

¿Cuántos cordobeses se han vacunado?

Córdoba es la provincia que cuenta con mayor porcentaje de población vacunada frente al covid de Andalucía. El 90,5% de las personas residentes en la provincia ha recibido las dos dosis, mientras que con las tres dosis hay 461.846, un 59,1% de toda la población. Sin embargo, aunque se siguen poniendo terceras dosis en Córdoba e incluso captando a alguna persona que hasta ahora no había iniciado el proceso de inmunización, en los niños de 5 a 11 años el ritmo de vacunación se ralentizó mucho este verano. En estos momentos 3 de cada diez menores de 5 a 11 años aún no ha recibido ninguna dosis. A pesar de ello, Córdoba es la segunda provincia de Andalucía (solo detrás de Jaén) con más niños de 5 a 11 años que han recibido las dos dosis, un 58,3% del total.

Ya se pueden comprar

Test que detectan el covid y la gripe a la vez

Además de los test de antígenos de autodiagnóstico del covid que se pueden comprar desde hace más de un año, las farmacias de Córdoba ya están en disposición de vender, con un coste máximo también de 2,94 euros la unidad, test combinados para la detección simultánea del covid y la gripe. Estos test pueden ser de mucha utilidad para la población, sobre todo a partir de noviembre, que es para cuando se espera mayor circulación de los virus respiratorios, expone el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño. Existen varios modelos de test, en formato nasal o de saliva. Permiten el autodiagnóstico de covid-19, gripe A o B. La mayoría de test cuentan con cuatro casillas, para indicar un posible positivo en gripe A, gripe B o covid, más el espacio de control. También hay otro modelo que tiene las casillas por separado, por lo que la muestra se debe distribuir en cada una.

Novedad terapéutica

Medicamentos que ayudan a prevenir

En los casi 3 años de pandemia del coronavirus se ha avanzado mucho en el abordaje de la infección, a través de nuevos medicamentos para su tratamiento y de la prevención mediante vacunas y antivirales. Otro avance, del que ya se han beneficiado en Córdoba más de 80 pacientes en el hospital Reina Sofía, son los anticuerpos monoclonales (fármacos biológicos). Inmaculada Salcedo explica que estos anticuerpos persiguen proteger frente al covid a pacientes con más riesgo de sufrir una infección grave por coronavirus, debido a que no pueden vacunarse por algún motivo o que, incluso tras vacunarse, no han adquirido suficiente inmunidad.