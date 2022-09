Replantarán 190 árboles del parque de Levante por la sequía y la falta de riego

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que replantar al menos 190 árboles en el parque de Levante para sustituir a los que la sequía y las incidencias en el sistema de riego le han dado la puntilla este verano. Técnicos de la Gerencia de Urbanismo inspeccionan estos días la situación de los ejemplares tras un duro verano de altísimas temperaturas, donde además se han tenido que reparar y ajustar los sistemas de riesgo después de registrarse actos vandálicos que el mismo Consistorio denunció hace unas semanas.

Fuentes de la Gerencia de Urbanismo explican que ya se ha reparado el riego y que se va a llevar a cabo en los próximos días una siega con plataforma cortacésped y una desbrozadora para retirar el pasto seco. Así mismo, en unos 15 días se procederá a la reposición de 190 ejemplares de árboles en sustitución de aquellos que han muerto o están en mal estado y se hará una resiembra de algunas zonas de pradera.

La licitación de la segunda fase del parque de Levante está en marcha y la previsión es que las obras comiencen antes de final de año. Hablamos de una superficie de 150.000 metros cuadrados divididos en tres ecosistemas: la zona de arriba del parque, de humedales, con chopos y álamos; una segunda zona central, de pradera, con gramínea y margarita; por último, una tercera de bosque de ribera junto al arroyo Pedroches, con encinas y algarrobos.

1.000 árboles de nueva plantación

Por ahora en este parque había 1.000 árboles autóctonos de nueva plantación. Hace unos meses se repusieron unos 200 ejemplares. La empresa encargada de su plantación argumentó que habían sido víctimas del estrés provocado por el trasplante.

Francisco Gamero, doctor ingeniero agrónomo y miembro de la Comisión del árbol, entiende que el problema es que los árboles se plantaron a destiempo porque las empresas adjudicatarias tienen un plazo de ejecución de los contratos que no tiene por qué ajustarse a los periodos de plantación. Por eso, cree que habría que modificar esos contratos para ajustarlos a los ciclos de las plantas e incluir la obligación de mantenerlas y regarlas pero no con criterios economicistas (que no le salga más barato dejarlos morir). «No podemos permitirnos que se mueran mil plántulas porque estamos en emergencia medioambiental», dice.

«A una planta joven hay que hacerle un seguimiento de riego de al menos dos años, hay que mimarla ese tiempo pero no mal acostumbrarla. Y hay que ver el tipo de suelo y el sustrato donde se ha plantado», comenta.

Así, en el caso del parque de Levante y teniendo en cuenta los tres ecosistemas que lo componen, Gamero pide ajustar los riegos a cada una de sus características. «En la zona de humedal donde se produce un encharcamiento natural (más cerca de la carretera de circunvalación) las variedades tienen que aguantar con esa humedad y no pasarse con el riego, o en la zona central donde hay un enorme depósito longitudinal enterrado en el suelo, que dificulta el movimiento del agua porque hay un bloque de hormigón en el subsuelo. Si no se tienen en cuenta estos factores y además plantas en mala época se secan los árboles». Por último, Gamero recomienda actualizar la ordenanza municipal del árbol.