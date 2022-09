El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que pagar 765.790 euros por no devolver a tiempo una plusvalía

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que pagar 137.735,84 euros solo de intereses por no devolver a tiempo la liquidación un Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o plusvalía que asciende a 628.054,41 euros a una empresa que reclamó la devolución del mismo en 2016. Los perjudicados por esta demora, una promotora de viviendas, abonaron la plusvalía por la venta de unos terrenos en julio del 2016 e iniciaron un proceso judicial que les terminó dando la razón no solo para que le devolviesen dicho importe sino para que se hiciera con los intereses de demora correspondientes. No obstante, seis años después, aún no ha recibido el dinero de manos del Ayuntamiento de Córdoba.

Tras perder en primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón a esta empresa el 26 de enero de 2022 estimando la anulación de la liquidación de la plusvalía. El 1 de marzo del 2022 la junta de gobierno local tomó conocimiento de la sentencia y se aprobó por parte del órgano municipal competente la devolución de los ingresos indebidos, así como los intereses de demora devengados desde la fecha del ingreso hasta la fecha en que se ordenase el pago de la devolución. En base a eso se estimó que el Ayuntamiento debía devolver a la empresa 765.790 euros, de los que casi 138.000 euros eran intereses. Sin embargo, esa devolución no se produjo y el 8 de julio de 2022 el juzgado de lo Contencioso-Administrativo dio un plazo de 10 días al Ayuntamiento para que procediera a dar cumplimiento a lo establecido en el fallo con apercibimiento de que en caso contrario se podrán adoptar otras medidas. Problemas del sistema de recaudación A pesar del requerimiento, la empresa sigue a la espera porque ahora los problemas del Ayuntamiento han sido, al parecer, de tipo técnico. Así, el Departamento de Contabilidad del Ayuntamiento reconoció el 2 de septiembre que aún no se había producido la devolución "por la imposibilidad de su tramitación por la aplicación SIT (Sistema de Información Tributario), por estar en periodo de implementación", y por ello solicitaba al Departamento de Contabilidad que de manera excepcional y urgente tramitara la devolución. De momento y pese a ese avance, la empresa deberá aún esperar un tiempo más ya que el Ayuntamiento debe aún darla de alta en el Departamento de Contabilidad, después tendrá que pasar el filtro de la Intervención Municipal y por último ser aprobado el delegado de Hacienda para su remisión al Departamento de Tesorería que tramitará el pago.