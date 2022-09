El Colegio de Enfermería rinde homenaje a las enfermeras de la primera promoción de la Escuela de ATS

Gracia Zambrano, Araceli Moreno, Isabel Ruiz y María Teresa Garrido, antiguas estudiantes de la primera promoción de la Escuela de Ayudantes Técnico-Sanitarios (ATS) de Córdoba (1969-1972), se han alegrado mucho de reencontrarse este miércoles en el acto que ha organizado el Colegio de Enfermería de Córdoba con motivo del 50 aniversario de la puesta en marcha de estos estudios. Fueron 61 alumnas las que comenzaron esta formación, unas enseñanzas que, con el paso de las décadas, se convirtieron en el actual grado universitario de Enfermería.

El Rectorado de la Universidad de Córdoba ha acogido este evento, en el que estas enfermeras, ya jubiladas, han coincidido en destacar la vocación que siempre han sentido por su profesión. Todas han lamentado que "la enfermería no sea suficientemente valorada por la población", sobre todo en los últimos tiempos, a pesar de la dedicación que implica y el esfuerzo añadido que ha supuesto, especialmente para las generaciones actuales, la pandemia del coronavirus.

La Escuela de ATS femenina fue impulsada a finales de los años 60 por la Diputación Provincial, con el objetivo de contar con un adecuado personal para sus hospitales, entre ellos el Hospital Provincial. En este evento, Araceli Moreno ha expuesto que su profesión le ha servido "para afrontar las adversidades de la vida y a ser más humana" y ha añadido que "muchas veces, además de enfermeras, hemos sido confesoras de los pacientes, siempre al lado de ellos".

Por su parte, María Teresa Garrido ha animado a los profesionales actuales a que "estudien mucho" y dediquen "todas sus fuerzas" a esta labor, mientras que Isabel Ruiz ha subrayado que a ella le han merecido mucho la pena sus 41 años de profesión y "volvería sin dudar a realizar estos estudios y este trabajo".

Gracia Zambrano: "No soportaba la cofia"

Gracia Zambrano ha recalcado que ella siempre soñó con ser enfermera y ha añadido que empezó los estudios con solo 19 años. "Comencé a trabajar en el Hospital Provincial y luego he estado 39 años en la tercera planta de Pediatría del hospital Reina Sofía. En esas casi cuatro décadas la profesión ha cambiado mucho. En mi primera etapa teníamos que ponernos la cofia, que era algo que no soportaba, mientras que los hombres no llevaban nada, aunque tuvieran barba", ha relatado esta enfermera.

Valoración de las autoridades

El presidente en funciones del Colegio de Enfermería, Enrique Castillo, ha señalado en la celebración del aniversario que siempre es importante valorar la labor de las profesionales de enfermería, las de antes, las de ahora y de las que vendrán. Por su parte, el rector de la UCO, Manuel Torralbo, ha incidido en las grandes instalaciones con las que cuenta ahora el grado de Enfermería y la colaboración que existe entre la Universidad y el colegio profesional, mientras que la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, ha destacado el papel clave de la enfermería en el sistema sanitario y su crecimiento profesional, que va más allá de aportar cuidados.

En esa misma línea, la delegada de Salud y Consumo de la Junta, María Jesús Botella, ha resaltado el "papel ejemplarizante" de las enfermeras, que han ido asumiendo nuevas tareas, entre ellas la consulta de acogida, "que resuelve un 55% de asistencias en atención primaria". Finalmente, en representación de la Diputación, Rafael Llamas, ha reivindicado el papel de la Diputación de anticiparse con este tipo de escuela y con la labor sanitaria a las necesidades de los ciudadanos

La historia de la Escuela de ATS

La Escuela de ATS de Córdoba estuvo vinculada en sus inicios a la Facultad de Medicina de Sevilla. Además de estudiar materias propiamente sanitarias, las alumnas de la primera promoción de esta escuela tenían que cursar asignaturas como Religión, Moral Profesional, Formación Política y Enseñanza del Hogar. Entre los profesores que impartían clase en este centro estaban algunos profesionales vinculados al Hospital Provincial y luego al hospital Reina Sofía, como los doctores Alfonso Carpintero, Ricardo López Laguna, Ángel Fernández Dueñas, entre otros muchos.