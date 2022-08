Aucorsa rebajará a la mitad el precio del autobús urbano a partir del 1 septiembre

Viajar en autobús urbano por Córdoba costará a partir del 1 de septiembre la mitad. El presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado este jueves la medida que se empezará a aplicar de forma inminente y que aunará, por un lado el descuento aprobado y financiado por el Gobierno del 30% con un extra del 20% que se sufragará con remanentes municipales. En términos monetarios, se ha hecho una estimación a partir del número de viajeros que se registraron en el 2019, y el Estado aportará a través de una subvención 976.000 euros y el resto, 650.000 euros, correrá a cargo del Ayuntamiento.

La rebaja se aplicará hasta el 31 de diciembre a todos los títulos, pero no a los billetes sencillos, como marca el decreto nacional, ya que la medida pretende fomentar el uso continuado del transporte público en aras de reducir el consumo de combustibles y aumentar la eficiencia energética en un otoño que se promete complicado.

Tarifas y descuentos

De esta forma, desde principios del próximo mes, el viaje en autobús general pasará de 0,72 a 0,36 euros; en el bonobús de estudiante de 0,58 a 0,29 euros; el bonobús de familia numerosa costará 0,32 y no 0,64 euros mientras que los Servicios Especiales reducirán su coste de 1,36 a 0,68 euros. El bonobús a 30 días que hasta ahora costaba 33 euros tendrá un precio de 16,50 y el de joven 14 euros en lugar de 28. En el caso de los pensionistas, pagarán 0,50 por su bono en lugar de 1 euro. El descuento se aplicará igualmente a la tarjeta del Consorcio de Transportes cuyo viaje pasará a costar 0,36 euros en lugar de 0,72. Los viajeros no tendrán que hacer nada especial para que se les aplique la tarifa, más allá de adquirir la tarjeta monedero de la que se le deducirá la mitad del coste habitual.

Torrico ha insistido en la apuesta del Ayuntamiento de Córdoba a la hora de implementar esta medida, que busca luchar contra la crisis energética y fomentar el desarrollo de una ciudad más sostenible medioambientalmente además de propiciar una movilidad más cómoda para los cordobeses.

Aunque no hay una previsión de en qué medida podría aumentar la afluencia de viajeros gracias a este descuento, Torrico confía en que sea un estímulo para los cordobeses, junto a las inversiones que se están realizando para mejorar la flota y la calidad del servicio de autobús. En esta línea, ha recordado que se han duplicado el número de microbuses que circulan por el casco histórico, la conexión con los polígonos industriales o con barriadas como Alcolea donde el autobús no llegaba antes.

Evolución de viajeros tras la pandemia

La evolución de viajeros que utilizan el autobús urbano en Córdoba muestra una recuperación sostenida en el primer semestre junio de este año, la cifra total presentó un incremento de casi 200.000 viajeros respecto al 2021, un 17,36% más que el año anterior. Sin embargo, los números aún están lejos de los que existían antes de la pandemia, que tuvo un efecto devastador derivado en parte de las medidas sanitarias y el miedo a los contagios. En el primer semestre del 2019, había acumulados 1.632.322 viajeros, 302.568 menos que en el 2022 cuando se contabilizaron 1.329.754, una diferencia del 18,5%.

Atendiendo al tipo de billetes que los viajeros utilizan, la adquisición del ticket sencillo ha crecido un 39,2% entre enero y junio a pesar de que es el más caro, 1,30 euros. 1.115.676 viajes se abonaron por esta vía, 314.138 más que hace un año. De los 8,1 millones de viajes abonados mediante los distintos títulos disponibles, 3,7 se realizaron con el bonobús estándar, a los que hay que sumar 508.572 transbordos.

En los seis primeros meses del año, la cifra total de viajes realizados se incrementó un 32,5% (2 millones más que el año anterior), destacando el mayor uso de los billetes sencillos, el bonobús estándar (+29,1%), el bono de estudiante (+42%), la tarjeta joven (48,3%), los pases familiares (46,6%) y los pases para empleados (+73%).

El número de tarjetas del Consorcio de Transporte también ha experimentado un crecimiento importante en este periodo, pasando de 308.411 títulos en el 2021 a 420.905 en el 2022, un 36,5% más.

Pendiente de que se retire el uso de la mascarilla

El uso de la mascarilla en el transporte público sigue siendo obligatorio, una medida que el responsable de Aucorsa considera que debería revisarse cuanto antes, ya que hay países del entorno europeo donde ya se ha retirado esa obligatoriedad y "es posible que haya usuarios que no se animen a usar el autobús por esta razón". Las últimas declaraciones de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, van en sentido contrario. Hace dos días aseguró que la mascarilla seguirá vigente tanto en el transporte público, como en los hospitales, ambulatorios y residencias para los trabajadores y las visitas. Según Darias, de momento, el debate no está sobre la mesa.

Calle Alfaros

También se ha referido a la circulación de autobuses por la calle Alfaros, que sigue generando quejas entre los vecinos. Según Torrico, no existe alternativa actualmente a esta vía por lo que se están adoptando medidas que amortiguen el ruido al máximo y se están utilizando autobuses más pequeños, pero no se plantea suprimir la circulación de los autobuses. "No hay solución, o pasan por ahí o dejamos de dar servicio a un gran número de cordobeses", ha sentenciado.