La 'mini' República de las Letras

La República de las Letras, una de las librerías más conocidas en Córdoba, ha anunciado la inauguración de un nuevo establecimiento que, bajo el nombre de La Pequeña República de las Letras, estará dedicado exclusivamente a los jóvenes y a los más pequeños de la casa. Lo cierto es que, además de tener una amplia oferta de libros, la librería ya contaba anteriormente con particularidades que atraían al público, como el libre acceso a internet o la posibilidad de tomar un café, un vino o la bebida que más apeteciera al cliente. No obstante, este nuevo proyecto pone el listón más alto y supone un gran reto para los trabajadores del establecimiento.

El espacio, según informa Ana Rivas, emprendedora y trabajadora de la librería, abrirá sus puertas el próximo otoño y se encuentra localizado en plaza de Chirinos, justo enfrente de la actual librería. Rivas compara el nuevo establecimiento con la habitación de un niño, la cual está diseñada a medida para él, con sus ilustraciones, pósters y obsequios favoritos y, en este caso, con la literatura idónea. La librera considera que los niños deben tener su propio espacio, pues cree que es más fácil que se relacionen con los libros si están en su hábitat. De hecho, admite que esta ha sido la razón de peso que los ha impulsado a sacar adelante el proyecto. «Ahora todos los libros que haya a su alrededor serán para ellos y sus padres podrán dejarlos allí sin preocupaciones».

«Tendrá una amplísima oferta. Al fin y al cabo, es un espacio dedicado explícitamente a ellos, lo cual no ha existido nunca en nuestra ciudad». Rivas revela que La Pequeña República de las Letras será la librería infantil y juvenil con más libros de toda Córdoba. Además, adelanta que ya tienen a autores infantiles apalabrados para tener encuentros con los lectores, así como reconocidos editores independientes de libros infantiles.

Oferta para colegios

En cualquier caso, aclara que van a organizar la mayoría de actividades atendiendo a las preferencias de los padres y de los niños, y anuncia que estas se realizarán sin interrupción, es decir, que todos los sábados habrá eventos programados. Además, diseñarán una oferta gratuita para que los colegios puedan integrarla en su programación escolar. Más específicamente, Rivas explica que la librería tendrá dos plantas; la de abajo, destinada al público juvenil, y la de arriba, a los niños. En este ámbito, la librera defiende que los jóvenes deben tener su espacio, pues, aunque hay quien lleva por delante el tópico de que «los jóvenes no leen», ella cree que hay quienes sí lo hacen. Además, puntualiza que no es cuestión de edad, sino de que España en sí no es un país lector. Con ello, añade que el papel de los móviles, las plataformas digitales y las redes sociales hace que perdamos muchas horas y se nos haga más difícil acudir a los libros.

«Si una persona se tira mucho rato viendo imágenes, se acostumbra a no pensar, a no imaginar, a no esforzarse. Esto supone que, posteriormente, su capacidad lectora se reduzca y todo le resulte más trabajoso». Rivas también nos recuerda que, irónicamente, la mayor parte del contenido audiovisual que consumimos procede o está basado en la literatura. Por lo tanto, en definitiva, recalca que sí tenemos un problema de lectura; pero no particular, sino general. Por ello, en La Pequeña República de las Letras estudian a las nuevas generaciones y se esfuerzan por responder a su demanda. Por ejemplo, entre los géneros que incluyen en sus estanterías, estará el Manga. Este tipo de literatura recoge cada vez a más aficionados y significa historieta japonesa. Su formato es parecido al del cómic, pero con unos dibujos particularmente característicos de Japón. Rivas muestra su admiración por la ilustración trabajada y comenta, además, que hay quien afirma que el cómic es el noveno arte.

Ilusión y nervios

En conclusión, la librera sostiene que en la ejecución de este proyecto están experimentando sensaciones muy diversas; desde el miedo, a los nervios o a la ilusión. Si algo tiene claro, no obstante, es que quieren hacerlo bien. Además, admite que, desde un principio, han atendido a los riesgos a los que se sometían, especialmente teniendo en cuenta la situación de las librerías. «Hay una creencia actual acerca de que las ventas de libros están al alza. Si bien, esto es general, y más bien hace referencia a las cadenas de libros o a las grandes superficies, movidas por los famosos algoritmos, por la fama o los libros más gustados», dice Rivas . En hilo a esto, recuerda que su librería es de carácter independiente y que su papel es fundamental para todos; lectores, escritores, editoriales, etcétera. En su interior hay cabida para todos los tipos de libros, autores, lectores y editores. De hecho, su marca se caracteriza por la inclusión; por no descartar obras que tienen pocos lectores, pues lo esencial para ellos es promover una literatura legible, interesante y de calidad. Rivas concluye diciendo que, si consiguieran esto, merecerá la pena haber corrido el riesgo.