El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido al gobierno local de PP y Cs que active "de manera urgente" los mecanismos para poder elaborar el tercer Plan Transversal de Género del Ayuntamiento de Córdoba. Desde el grupo han recordado que el plan transversal 2019-2022, que fue elaborado en el mandato anterior, "nos retaba a trabajar por una ciudad cuidadora que reconociera el valor de los cuidados al progreso, con el objetivo de una reeducación social para alcanzar otro modelo de sociedad, y nos retaba a conseguir una ciudad libre de violencias machistas, trabajando desde la prevención, la detección precoz y por supuesto desde la atención a las víctimas".

Según ha manifestado la concejala del PSOE María Isabel Baena, "no es de recibo que cuando tan solo faltan cuatro meses para que concluya su vigencia, aún no se ha llevado a cabo por el equipo de gobierno una evaluación del mismo que nos permita conocer en qué medida la difusión del plan ha resultado efectiva o el grado de cumplimiento, a efectos de valorar la eficacia alcanzada". Con ello, ha recordado que en la última Comisión Permanente del Consejo Municipal de la Mujer, celebrada el pasado 29 de junio, se expuso que ahora se iba a licitar la evaluación.

"El alcalde vuelve a demostrar su falta de sensibilidad hacia la igualdad de género y que su palabra no vale nada ya que aún no se ha puesto en marcha un proceso participativo con las entidades que conforman el Consejo Municipal de las Mujeres, con personal técnico municipal y los grupos políticos para ir trabajando en el que debería ser el tercer Plan Transversal de Género 2023-2026, tal como se acordó en una moción aprobada el pasado 10 de febrero", ha afirmado la concejal socialista.

Por esto mismo, Baena ha instado José María Bellido a que en el próximo mes de septiembre, "sin más dilación, ponga en marcha estos mecanismos, ya que vamos tarde para poder tener en funcionamiento el tercer Plan Transversal de Género en el año 2023".

Para finalizar, la concejala socialista ha afirmado que "nos gustaría contar con este compromiso por parte del alcalde y que no se siguiera por la senda que en estos cuatro años el equipo de gobierno ha llevado la igualdad de género. Cuatro años sin resultados tangibles de avance hacia la igualdad efectiva y hacia la erradicación de la violencia machista en la ciudad de Córdoba, no es hacer nada, es retroceder y no podemos ni debemos consentirlo".