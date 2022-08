La asociación vecinal Puente Romano ha exigido a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba más actuaciones en el Campo de la Verdad. Entre las demandas que plantea la asociación se encuentra la recuperación de la denominada plaza del Rastro, situada entre la Calahorra y el colegio Rey Heredia. El presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, se comprometió en enero a recuperar el espacio abriendo una calle peatonal entre esta zona y la plaza de Santa Teresa.

La asociación también se ha preguntado qué ha pasado con los remanentes del año pasado. Según el colectivo, el propio Fuentes les aseguró que se iba a hacer una zona de columpios infantiles por la Acera del Lindero o a las espaldas de la calle Jiménez Amigo. Sin embargo, han lamentado que esto no haya ocurrido y que no existe partida en los remanentes para dicho proyecto. "Es impensable que en el siglo XXI en toda la parte de las últimas casas de Fray Albino del Campo de la Verdad no haya ninguna instalación infantil", ha lamentado la asociación.

Con ello, desde Puente Romano han acusado a Salvador Fuentes de "no discutir con nadie, decir sí a todo y si te vi no me acuerdo". Los vecinos de la zona consideran, además, que el gobierno municipal "no quiere invertir en el sur del sur y eso está más que demostrado".