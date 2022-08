Emacsa baraja la instalación de fuentes de emergencia para el abastecimiento de agua

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) «baraja varias alternativas» para responder a la falta de agua en parcelaciones de la ciudad y «si hay una fuente cercana, que podamos duplicar o poner una fuente de emergencia porque hubiera una red de Emacsa cercana, ahí podríamos hacer algo, pero dependerá mucho de la zona y de las necesidades», explica su gerente, Rafael Serrano. De este modo, al ser preguntado por la sequía de pozos que abastecen a vecinos de la periferia, este responsable afirma que «estamos revisando la situación, como hacemos todos los veranos, y estamos también preocupados por la posible escasez de agua en los pozos».

Rafael Serrano señala que «estamos intentando que los puntos de agua que tenemos en las fuentes estén en perfectas condiciones para que no falte». También explica que «no podemos ampliar el número de fuentes, estudiaremos cada caso conforme se vaya produciendo, hasta que no haya una petición como tal», y las actuales «son las que se han ido solicitando a lo largo de los años. Donde no se puede poner es donde no hay red de Emacsa», puntualiza. Además, precisa que la empresa no dispone de camión cisterna, pero «soluciones hay muchas». «Estamos preparados y llevamos analizando este problema desde hace más de un año», asegura Rafael Serrano.

En cuanto al suministro de agua por parte de Emacsa a estas urbanizaciones, su gerente afirma que «con la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) se abre un abanico de posibilidades bastante importante. Nosotros hemos estado siempre colaborando estrechamente con la Gerencia de Urbanismo para que, una vez que se puedan producir esas solicitudes, agilizarlas y dotar de servicios básicos a los ciudadanos lo antes posible. Estamos ya preparados y estamos en conversaciones con la gerencia para poder hacer todavía más cosas y agilizarlo más».