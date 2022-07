El alcalde de Córdoba aboga por un urbanismo "más verde" para combatir las olas de calor

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado esta mañana la intención del Ayuntamiento de replantear el diseño urbanístico de la ciudad para introducir mejoras contra el calor en favor de un "urbanismo más verde y más amable que aumente la población de árboles en todas las zonas", para lo cual será necesario revisar tanto el Plan del Casco Histórico como el Plan General de Ordenación Urbana, que no lo recogen.

Según Bellido, para llevar a cabo esta revisión, se solicitará la colaboración a la Universidad de Córdoba. "Se trata de aumentar la replantación de árboles donde se hayan perdido, incorporar más donde sea posible, pero también cambiar materiales como el granito que está presente en toda la ciudad y crear más zonas de sombra con elementos como pérgolas y toldos donde no haya posibilidad de plantar árboles", ha indicado. En su opinión, aunque sería posible incluir mejoras en las concesiones de obras que premien los diseños urbanísticos más verdes, el objetivo es dar un giro al urbanismo "para ofrecer soluciones a las altas temperaturas y a las sucesivas olas de calor que estamos sufriendo y que van a continuar en los próximos años". Según el alcalde, se trata de un problema que no se previó en los planes existentes porque no existía en ese momento, pero que en la actualidad, requiere una respuesta. "Tenemos que rediseñar plazas y calles para adaptarnos a la nueva realidad".

Mejoras en el Circuito del Tablero

El alcalde ha hecho estas declaraciones en la visita que ha realizado junto al concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, y la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, a las obras del Circuito del Tablero, "una obra importante tras décadas sin mantenimiento que avanza a buen ritmo", ha asegurado. La previsión actual es que todas las actuaciones se completen definitivamente en octubre. "Primero hay que completar el pavimento ecológico y en otoño se llevará a cabo la plantación de árboles, ya que durante el verano no se puede hacer en verano", ha comentado, tras destacar que esta actuación va en la línea citada anteriormente y "permitirá recuperar este espacio para la ciudadanía y ofrecer un entorno ambiental y de convivencia con muchas sombras donde poder huir de las olas de calor".

Por su parte, el concejal de Infraestructuras, Antonio Álvarez, ha expuesto las mejoras realizadas en el Circuito del Tablero, que se unirá a los pasillos verdes que se están creando desde el Parque de Levante a la Asomadilla, conectando con el Parque del Canal y el del Flamenco. La intervención incluye mejoras en la pavimentación y en la accesibilidad, al incorporar acerado y reducir el desnivel que existía anteriormente. También se ha creado una zona de tránsito peatonal y otra de uso deportivo y de ocio con productos ecológicos y se ha llevado a cabo la adaptación del jardín sin perder zona de arbolado, ya que "aunque se han retirado algunos que estaban en mal estado de conservación, se ha compensado con la plantación de 65 nuevos, la mayoría almezos, pero también algarrobos y otras especies, con lo que la cifra final es similar a la que había, más de 500 ejemplares", ha indicado.

Riego automático nocturno con agua de pozo

Otro elemento de mejora tiene que ver con el riego automático nocturno para esta superficie, de unos 6.600 metros de pradera, que a partir de ahora se realizará con agua de pozo, reduciendo así el uso de agua potable. "Utilizaremos tres pozos, uno de ellos de época islámica que pondremos en valor con la cartelería correspondiente", ha detallado Álvarez. La iluminación también ha sido sustituida por luminaria tipo led. El recorrido del Circuito del Tablero será de dos kilómetros aproximadamente, una vez concluya la obra.