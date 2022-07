José Antonio Romero, portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, ha denunciado el "importante" retraso que sufre la puesta en marcha del Plan de Casco Histórico, una actuación que, según el concejal socialista, presentó el Partido Popular como una de sus propuestas estelares para el mandato al que solo le resta un año. Romero, que ha incluido este aspecto como "uno más de la mala gestión en el Ayuntamiento de Córdoba del gobierno de coalición que preside Bellido", redundó en que desde el inicio de este proyecto "ya fuimos diciendo que era un fiasco".

En su relato del recorrido del plan en estos últimos tres años, Romero ha recordado que "se creó una delegación que no llevaba presupuesto ni personal. Laura Ruiz, que era la titular entonces, formó una comisión para elaborar las líneas básicas del casco. Y no se usó la información que se generó en el mandato anterior y empezaron de nuevo. Como en todo lo que han hecho, que parece que no les sirve todo el trabajo de antes".

Así las cosas, el portavoz municipal del PSOE ha subrayado que todavía a fecha de hoy "el Plan del Casco no está en marcha", ya que, ha asegurado, "sigue como publicado la licitación, hay hasta el 27 de julio plazo para que se presenten empresas. Y justo en ese anuncio de la licitación, por 120.000 euros, pone que hay un plazo de ejecución de un año". Sobre esta premisa, Romero ha sacado la conclusión de que "dentro de un año en julio ya habrá otro Gobierno y el Plan no se habrá acabado". Un Gobierno que auguró el socialista, "no será ya el de Bellido".

Romero ha indicado como conclusión en torno a este proyecto que "Bellido no tienen plan. Se habrán gastado 120.000 euros en adjudicación a una empresa, acabará el mandato y no tendremos plan".