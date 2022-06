La secretaria general del PSOE de Córdoba y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Rafi Crespín, ha alertado de la falta de profesionales sanitarios por no cubrir las vacantes, de las restricciones de servicios médicos y del cierre por la tarde de centros de salud en la capital y la provincia de Córdoba como consecuencia de la “falta de organización y planificación” del Gobierno de Moreno Bonilla, algo que ve “intencionado” porque “lo que el PP andaluz persigue es el modelo de Madrid de desviar recursos públicos a la privada”.

Crespín reprochó que a cuatro días del inicio de julio "aún no se ha dado traslado a los hospitales, centros de atención primaria y direcciones sanitarias del Plan de Salud de Verano que regirá durante la época estival", según denuncian los sindicatos sanitarios, por lo que aseguró que “los socialistas dijimos que no íbamos a dejar pasar ni un minuto cuando viéramos que había deterioro y amenaza a los servicios públicos en Andalucía y al PP le ha faltado tiempo para ratificar lo que veníamos denunciando”. En declaraciones a los medios a las puertas del centro de salud Aeropuerto, en la capital cordobesa, Crespín reclamó “soluciones inmediatas” ante la “grave falta de organización y planificación” que hay a estas alturas del plan sanitario de verano y el importante déficit de profesionales, que continúa en aumento.

"Lo que quieren es el colapso de los servicios sanitarios"

“No creo que esto sea una falta de planificación y de gestión sino que es algo intencionado, porque lo que quieren es el colapso de los servicios sanitarios y de los centros de salud para seguir derivando a la privada; no me creo la incapacidad de gestión del PP, sino que me creo que Andalucía sigue el modelo de Madrid”, reiteró la socialista.

“Estamos ya en verano, y lo que nos trasladan profesionales y sindicatos sanitarios es que el caos de colas, demoras en las citas y restricción de servicios que ahora mismo padecemos en la sanidad pública andaluza no hará más que aumentar debido a la falta de previsión del Gobierno de Moreno Bonilla por no haber acometido soluciones para resolver la falta de personal para cubrir las vacaciones, el cierre de centros de salud por las tardes o la escasez de pediatras”, entre otras carencias, relató Crespín, quien agregó que “es inconcebible que Elías Bendodo haya dejado caer las bolsas de empleo sanitarias e igual de inconcebible es que Jesús Aguirre dijera en la precampaña que Córdoba contaría este verano con 500 camas más con la apertura del Hospital de Palma del Río cuando no hay siquiera previsión de que se abra”.

Bolsas de trabajo agotadas

La secretaria general hizo alusión al reconocimiento por parte del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, la semana pasada de que hacía meses que se agotaron las bolsas de sanitarios y que habría que renovarlas, por lo que consideró que el Gobierno de Moreno Bonilla “ha estado viendo venir el problema pero ha preferido mirar hacia otro lado, esto es, a la sanidad privada, que es su verdadero modelo sanitario”.

Además, a esta falta de profesionales sanitarios se unen las deficientes condiciones de trabajo que ofrecen a quienes cubren este periodo estival, porque, según avisan los sindicatos, el Gobierno de Moreno Bonilla está enviando por primera vez a los sanitarios un escrito donde se les advierte de que les pueden cortar las vacaciones. “Esto es inadmisible, sobre todo, cuando fue el propio Moreno Bonilla, el responsable de haber despedido a finales del pasado año a 8.000 sanitarios aún en plenos coletazos de la pandemia”, apostilló Crespín.

"Incumplimientos de Moreno Bonilla en Córdoba"

Los incumplimientos de Moreno Bonilla en materia de sanidad en Córdoba y su provincia pasan por el solar aún vacío en el Reina Sofía para la reforma y ampliación del Materno Infantil, o los centros de salud de atención primaria prometidos en Alcolea, Villarrubia, Mirabueno Naranjo o Levante Rescatado; el hospital de Palma del Río aún cerrado; el cierre de consultas en el hospital de Peñarroya Pueblonuevo (en los servicios de Trauma, Oftalmología y Urología) y en los de Puente Genil y Montilla; o la escasez de pediatras en los municipios de la zona sur de la provincia.

Los sindicatos sanitarios "alertan del cierre de centros de salud durante las tardes de verano, el cierre de camas en los hospitales y la falta de profesionales para cubrir las vacantes por descanso y vacaciones del personal como ya ocurrió en 2021, cuando todos los centros de salud de la capital (excepto el de Fuensanta) cerraron por las tardes", ha insistido Crespín, "lo mismo que ocurrió en la mayoría de los municipios de la provincia, como pusieron de manifiesto los vecinos de Almodóvar del Río, Guadalcázar y la ELA Ochavillo del Río, con la marcha a pie que protagonizaron en agosto pasado hasta las puertas de la Delegación de Salud en protesta por la situación".