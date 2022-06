Comienzan las rebajas de verano en Córdoba con un estancamiento en el gasto

Como es tradición, con la llegada del mes de julio comienzan las rebajas de verano. Aunque la fecha de inicio oficial es el día 1 de julio, son muchas las tiendas de Córdoba que ya han empezado a ofrecer los primeros descuentos, sobre todo las grandes superficies y franquicias. Pese a que este año los comerciantes afrontan las primeras rebajas en normalidad tras la pandemia, la previsión del gasto medio de los consumidores experimenta solo un crecimiento del 3%, condicionado, sin duda, por la pérdida de poder adquisitivo derivada de una inflación que supera ya el 9%, según presenta Ucauce en su informe sobre las rebajas de verano del 2022.

Este gasto medio se situará, según las perspectivas que ofrece este estudio, en 62,24 euros por persona, experimentando apenas un leve incremento respecto al año pasado, debido a la inflación y a la incertidumbre por las malas perspectivas económicas. En Córdoba la previsión de gasto medio es de 67,57 euros, situándose como la tercera mayor en Andalucía.

Uno de los comercios que ya han comenzado sus rebajas de verano, en este caso el pasado jueves 23 de junio, es El Corte Inglés, con descuentos de casi el 50% que afectan a todos sus departamentos. El director de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés Ronda de Córdoba, Daniel García-Ibarrola, ha explicado que, pese a que la fecha habitual de inicio sea el 1 de julio, es algo orientativo. "Nosotros hemos decidido empezarla ahora y así aprovechar también este fin de semana", ha comentado. "Hemos adelantado el inicio de las rebajas un poco respecto a otros años, pero en general es alrededor de esta fecha cuando las empezamos". García-Ibarrola se ha mostrado positivo respecto a las perspectivas de ventas, pues "se ha reactivado el consumo en cuanto a moda y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para ello". "Las perspectivas de ventas son mejores que otros años y las recibimos con mayor optimismo", añade.

Las tiendas del grupo Inditex también acostumbran a adelantar la fecha en la que comienzan sus rebajas. La responsable de Stradivarius Gondomar, María José Cañete, ha comentado que "ya llevamos 4 o 5 años que empezamos el último viernes de junio" y que los descuentos están alrededor del 30% cifra que aumentará conforme avancen las rebajas. Preguntada por las perspectivas de ventas ha explicado que son buenas y que "ayer (por el jueves) hicimos más que el año pasado, pero si nos remontamos a antes de la pandemia no". En este sentido, Cañete ha expuesto que las ventas en los últimos meses han descendido, "pero no mucho", aunque añade que siguen siendo "mucho menores que antes que la pandemia". "Las ventas on line han aumentado, estamos haciendo muchos pedidos on line, la gente compra más desde casa", añade.

El encargado de marketing de Etichetta, situada en la calle Gondomar, Javier Jiménez, explica que, al igual que otros comercios, ellos iniciaron sus descuentos este jueves 23, "para ser pioneros y que la gente venga antes a nuestra tienda". "Casi siempre empezamos las rebajas antes de la temporada por política de la empresa", señala.

El pequeño comercio

Pero aunque las grandes superficies anticipan la llegada de la temporada de rebajas, son muchas las tiendas que se resisten a seguir esta tendencia. La responsable de Salcedo Modas, Rosa Salcedo, ha comentado que "oficialmente no han empezado las rebajas, pero hay muchos que la han empezado por su cuenta, nosotras seguimos las normas". Pese a esto, Salcedo ha explicado que las franquicias mueven "un ambiente diferente" al suyo, pero les sigue perjudicando "porque la gente ve los carteles y se mentaliza en que hay rebajas y acaba exigiéndote eso". Sobre cómo afrontan estas rebajas de verano, ha comentado que empiezan con un 20% de descuento y, respecto a las previsiones, ha afirmado que son positivas y que "por ahora la cosa no está muy mal, pero cuando llega el verano la gente sale menos".

Otras tiendas, sin embargo, sí se unen a las grandes cadenas, como Díscolo Córdoba, que empezó también el día 23 sus rebajas. "Hemos decidido adelantarlo porque las grandes empresas se han adelantado, para poder competir", explica la encargada, Tamara González. En este caso, los descuentos de Díscolo se mantendrán toda la temporada alrededor del 10 y el 15 por ciento. Preguntada por si la inflación a afectado a sus precios, González afirma que "nosotros no hemos aumentado precios, pero otros compañeros de otras firmas nos comentan que sí". La encargada de Díscolo añade que ellos mantienen las previsiones de ventas respecto al año pasado y que "las cifras de ventas se están acercando a antes que la pandemia y en algunos casos superando".