Se alza el telón de la temporada de cines de verano en Córdoba

Los cines de verano han vuelto este viernes a abrir sus puertas para deleite de todos los cordobeses amantes del séptimo arte y que aprecian ver nuevas y viejas películas al la luz de la luna. El Fuenseca y el Delicias han dado el pistoletazo de salida a la nueva temporada, a la que la próxima semana se incorporarán el Olimpia y el Coliseo. Las colas ante la taquilla de ambos recintos vuelven a formar parte del paisaje de esta parte del casco histórico, cuyos vecinos y visitantes disfrutarán durante todo el verano de la filmografía, tanto nacional como internacional, más reciente, incluido los últimos estrenos.

Y uno de ellos es Alcarrás, de Carla Simón, incluido en la primera cartelera del Fuenseca, mientras que el Delicias ha optado por la la proyección de La peor persona del mundo, del director noruego Joachim Trier.

La película española Alcarrás (2022) es un drama que se centra en una familia rural catalana, la familia Solé, que cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarrás, una localidad de Lleida. Tras ochenta años cultivando los mismos terrenos, puede que este verano sea su última cosecha. La producción cuenta con el galardón a mejor película en el Festival de Berlín: Oso de oro y una gran valoración entre críticos y usuarios de diversos medios de comunicación y webs especializadas, estando entre las mejores películas españolas del siglo XXI.

"Me encanta que hayan programado esta película porque no pude verla en su momento y tengo mucha curiosidad, ya que ha ganado este año en Berlín y debe ser muy buena", señalaba Carlos, que, junto a su mujer y unos amigos, entraba expectante al Fuenseca. "Además, me encantó la anterior película de esta directora y estoy deseando ver esta". Sin embargo, para Pepa, su mujer, lo más importante "es la sensación de ver cine en pantalla grande bajo las estrellas".

Por su parte, La peor persona del mundo (2021) es una producción en conjunto de Noruega, Francia y Dinamarca. Es del género de comedia romántica y narra la historia de Julie, una joven que va a cumplir los treinta y siente que ha desperdiciado parte de su talento. Su novio Askel, mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa. Una noche, se cuela en una fiesta y conoce a Eivind. Tras este encuentro, no tardará mucho en romper con Askel y embarcarse en una relación que le aporte esperanza y una nueva perspectiva a su vida. Ha sido nominada a multitud de premios, destacando el premio a mejor actriz a su protagonista, Renate Reinsve, en el Festival de Cannes y a mejor película de habla no inglesa por el Círculo de críticos de Nueva York.

"Llevaba mucho tiempo esperando para volver al cine de verano, ya he visto La peor persona del mundo, pero verla en el Delicias siempre es diferente", afirmaba Luis Enrique, ilusionado por el comienzo de la temporada de cine veraniega. Junto a él, uno de sus hijos, Andrés, admitía que "estoy igual de ilusionado que mi padre, desde que soy pequeño venimos a la primera película del año".

Martín Cañuelo, propietario de los cines de verano, afirma que “aún no tenemos una programación cerrada” y que espera tenerla para la próxima semana. Aun así, como ya informó este periódico, el gerente confirmó que las salas de cine no se limitarán este verano a proyectar películas, sino que albergará conciertos de música de cine, cine mudo con música en directo y presentaciones de películas con la asistencia de los directores.