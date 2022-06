Tres de cada cuatro familias atendidas por Cruz Roja no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Y el 88% de las personas a las que ofrece apoyo la entidad reconoce no entender la factura de la luz.

Esas son dos de las principales conclusiones del informe sobre pobreza energética que acaba de publicar la institución humanitaria, que pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad en este ámbito de la población atendida por Cruz Roja y constata la necesidad de formación y capacitación en materia energética, tanto para el ahorro y eficiencia en su consumo, como para comprender la propia factura de la luz.

Son muchas las familias cordobesas que atraviesan verdaderas dificultades para cubrir necesidades tan básicas como son la luz, el agua o el gas de sus domicilios. A todas ellas tratamos de apoyarlas de dos modos: ayudándolas en el pago de las facturas cuando podemos, y ofreciéndoles consejos para mejorar el ahorro energético y la gestión de la economía doméstica, así como la orientación sobre recursos sociales”, explica Ángel Córdoba, responsable provincial en la organización del programa de Atención a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Desde comienzos de 2021 hasta hoy, la institución humanitaria ha ayudado a más de 220 familias en la provincia de Córdoba a sufragar una o varias facturas de luz, gas o agua.

No poder afrontar las altas temperaturas

Y es que, tal y como refleja este nuevo informe de Cruz Roja, siguen siendo muchas las personas atendidas por la entidad que se enfrentan -sobre todo cuando llegan temperaturas extremas, como la ola de calor de la pasada semana- a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18º a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Para hacer frente a esta situación, la organización humanitaria desarrolla diversos programas de emergencia social que tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de extrema vulnerabilidad.

Entre dichas acciones se encuentra el pago de suministros básicos del hogar, como la luz, el agua o el gas. Así, la entidad –con financiación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta, de ayuntamientos como el de Pozoblanco y fondos propios- ha ofrecido ese apoyo, desde enero de 2021, a un total de 222 familias de la provincia de Córdoba –en el marco del proyecto ‘Intervención con personas en situación de extrema vulnerabilidad’-, de las cuales 137 recibieron ayudas para abonar recibos de luz (289 pagos), 30 para facturas de gas o bombonas (38 pagos) y 55 para facturas de agua (94 pagos).

Ahorro potencial medio

Otra conclusión destacada del mencionado informe es que el ahorro potencial medio por familia atendida por Cruz Roja detectado es de 178 euros al año, correspondiente a un 24 por ciento de su factura. Esta cifra se debe, especialmente, al alto número de familias con derecho al bono social que no lo están percibiendo, que alcanza el 69 por ciento, o a contratos no optimizados (17 por ciento). La automatización en la concesión del bono social por criterios de renta, reivindicación de muchas entidades sociales, acabaría en parte con esta situación.

El estudio de la institución humanitaria también revela que el 40% de los hogares tienen un frigorífico en mal estado, y un 78 por ciento de las viviendas no cuentan con iluminación LED. Ambos factores, por ser tecnologías obsoletas y en mal estado, repercuten directamente en el consumo de las familias. A estas vulnerabilidades también se les suman las humedades en las viviendas, infiltraciones de aire en puertas y ventanas o la falta de agua caliente.

La entrega de material en los kits de eficiencia energética por parte de voluntariado de Cruz Roja y la sustitución de electrodomésticos tiene como objetivo la reducción del consumo y/o la mejora del confort. Se ha estimado que la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan de estas actuaciones roza las 999 Toneladas de CO2, equivalente a las emisiones absorbidas por 5.200 árboles en 25 años.