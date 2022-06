Protesta de los trabajadores de Servicio de Protección de Menores de Córdoba por falta de personal

Los trabajadores del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Córdoba se han concentrado este viernes ante su sede para protestar por la falta de personal que padecen, lo que supone "desprotección" en la atención que precisan.

Según han explicado en una nota, el equipo de menores cuenta con la mitad de su personal, mientras que el equipo de recepción solo hay un técnico para dar respuesta "a las más de 300 hojas de maltrato y a la clasificación de la gravedad para su atención, de toda la provincia de Córdoba. De hecho los equipos cuentan con más de 324 casos en activo, estando totalmente saturados y no pudiendo abordar los más de 135 casos que se encuentran en espera de poder ser iniciados, menores ya catalogados en situación de maltrato grave o desprotección, con unos tiempos de espera

totalmente inasumibles".

En igual situación de falta del personal necesario se encuentra, han denunciado en la nota, el departamento de de Acogimiento Familiar y Adopción y el de Centro de Menores cuenta únicamente con un técnico. "Ante la falta de respuestas eficaces, que den solución a la grave situación de los menores en

situación de desprotección de nuestra provincia, ante un Servicio de Protección que atiende a una población tan sensible como la infancia más vulnerable y carece de los medios más elementales para dar cobertura a situaciones de maltrato infantil, solicitamos medios y personal suficiente para la atención a nuestros niños, víctimas de maltrato, hemos realizado la concentración", han afirmado. Los trabajadores de este servicio no descartan más movilizaciones si continúa la falta de personal.

Por su parte, el delegado de Asuntos Sociales de la Junta en Córdoba, Antonio López, ha informado que se están poniendo los medios para solucionar la situación. Así, ha explicado que recientemente ha habido un concurso de traslados y se han producido una serie de bajas por maternidad y de incapacidad temporal en el servicio. En cuanto al concurso de traslados, ha concretado que las nuevas incorporaciones están realizando actividades formativas para poder desarrollar su trabajo; mientras que en relación a las bajas, desde hace un mes se ha pedido a la Consejería de Hacienda un plan de choque para dotar al servicio de apoyos puntuales y que se está a la espera de contestación.

Antonio López ha precisado también que la situación no es nueva y que se viene arrastrando desde hace meses, por lo que ha comentado que "me sorprende de que 48 horas antes de una votación tan importante para los andaluces tenga lugar esta protesta. Creo que no es el momento oportuno y que el movimiento puede tener un tufillo electoralista".