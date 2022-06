Elecciones en Andalucía: ¿Fuga de votos? «No, gracias»

Aunque retirados de la primera línea de la vida pública, todos ellos están siguiendo la campaña electoral con interés, atentos a las encuestas y a los movimientos y mensajes de los distintos partidos en liza. A diez días del final de la campaña electoral, cinco veteranos del PSOE dan su opinión sobre la posibilidad de que se produzca el trasvase de votos de centro izquierda hacia el PP que vaticinan algunos a partir de la última encuesta del CIS y que, a día de hoy, los socialistas descartan. José Miguel Salinas cree que si se produjera algún tipo de fuga de votos «no sería un hecho relevante» y tampoco sería en un número importante, ya que, «en las peores encuestas, el PSOE no baja prácticamente nada respecto al resultado de las últimas elecciones». En todo caso, en su opinión, «no se puede adelantar un movimiento de electores de estas características a priori», para lo cual sería necesario «hacer un estudio tras las votaciones sobre el trasvase real entre las distintas fuerzas políticas».

Abstención vs fuga

En este punto, José Antonio Ruiz Almenara, Francisco Pulido, Maribel Flores y Rosa Aguilar coinciden en que el votante de izquierdas y, en concreto, el socialista, «salvo decepción personal, siempre ha mostrado su crítica o descontento con la abstención, lo que puede llevar a perder votos, pero no al trasvase de papeletas a la derecha». Y eso creen que no va a cambiar en estas elecciones. Salinas confía, como el resto de veteranos socialistas consultados, en que la campaña electoral sirva para «abrir los ojos» a los indecisos o, según palabras de Rosa Aguilar, «para quitar la careta» al PP y en concreto a su candidato, Juanma Moreno, que «se está intentando desligar hasta de su propio partido».

José Miguel Salinas: "Si hay fuga de votos no sería un hecho relevante ni cuantioso, pero no se puede analizar este fenómeno a priori"

Ruiz Almenara, Pulido y Flores insisten en que los andaluces deben analizar antes de depositar su voto qué ha hecho el PP en los tres años y medio de gobierno. Según el exalcalde de Palma del Río, «en política, hay momentos en los que a un partido se le perdona todo y momentos en que se le pasa factura por todo». En su opinión, al PP se le está perdonando «la falta de gestión de esta legislatura, porque basta revisar la hemeroteca para comprobar que no ha hecho absolutamente nada», y que «la pandemia parece haberle servido como indulto» a diferencia del Gobierno de España, que con errores o aciertos «ha llevado a cabo gran cantidad de iniciativas al mismo tiempo que gestionaba la crisis sanitaria».

Para Ruiz Almenara, el PSOE «donde siempre ha fallado es en la comunicación, tenemos un problema de didáctica». El exsecretario provincial del PSOE de Córdoba señala que «siempre nos ha movido más hacer pero no hemos interiorizado que hay que comunicar bien los hechos, porque las cosas no son como se hacen sino como se perciben». En cuanto a la corriente de descontento que pueda motivar un cambio en la orientación del voto, Salinas señala que «hay una corriente de frustración en Europa que hace que la gente vote polarizadamente, no es un fenómeno español». En el caso del PSOE andaluz, pesa en contra «el cansancio de casi cuatro décadas de gobierno socialista, la característica del votante de izquierdas, mucho más exigente que el de derechas, y el haber amortizado las grandes transformaciones». Ruiz Almenara recuerda que «cuando estaba el PSOE había manifestaciones y plataformas por la sanidad pública en la calle y ahora no hay nada», lo que muestra el error de parte de la izquierda «para la que el adversario no es la derecha sino el PSOE». En su opinión, «eso ha mantenido mucha hostilidad que ha puesto difícil incluso llevar a cabo la función de oposición en esta legislatura». En cuanto a las manchas de su partido como factor en contra, cree que hay una diferencia entre el caso ERE y los casos del PP, «y es que ni a Griñán ni a Chaves se les acusa de haberse llevado dinero ellos».

Francisco Pulido: "Más que descontento, hay mucho ruido, lo que dificulta hacer un análisis veraz de lo que ha ocurrido esta legislatura"

Busque y compare

Maribel Flores tampoco cree que vaya a haber una fuga de votos del PSOE al PP y, tras recordar que «no sería la primera vez que las encuestas se dan la vuelta», anima al electorado a «comparar gestiones». En su opinión, «la pandemia ha hecho que todos estemos pendientes de lo urgente y ha desviado la atención sobre cuestiones como el deterioro progresivo de los servicios públicos que se ha producido en estos años, en los que se ha llevado a cabo un trasvase de fondos a la sanidad y a la educación privada». Por eso, llama a los candidatos de su partido a «insistir en el análisis de la gestión del PP con datos». En esta línea, Rosa Aguilar apostilla la opinión de Maribel Flores. Según la ex dirigente socialista, «los resultados de las elecciones no los dicen las encuestas sino los votos» y en este momento «el PP está lanzando mensajes para confundir a la ciudadanía».

Maribel Flores: "Confío en que el electorado compare la gestión del PP y del PSOE antes de depositar su voto en las urnas"

«Moreno es el PP»

Así, Aguilar recalca que «Moreno es el PP» porque «parece que ahora ni siquiera representa a la derecha cuando las medidas reales que aplica su gobierno y que no aparecen en el programa electoral son devastadoras para los servicios públicos». En ese sentido, apostilla que «ahora juega a mostrar su cara amable mientras oculta la mano dura de los recortes, pero hay que quitarle la careta». Luego, alude a cuestiones como la sanidad, que «después de años siendo referentes en España, un motivo de orgullo para todos, se encuentra ahora en los puestos de cola, en el penúltimo lugar después de Murcia».

La clave, la campaña

Para Francisco Pulido, «la campaña va a permitir mostrar los discursos» y va a reconducir a los que aún no han decidido si finalmente votarán ni tampoco han concluido el sentido de su voto. «El 36% del electorado tiene que reflexionar y ver lo que está pasando», asegura, tras valorar cómo Moreno Bonilla ha «jugado con los tiempos a su favor a la hora de convocar elecciones en Andalucía». Así, al igual que otros compañeros de partido señala que «no había razón para convocarlas ahora porque ya en enero no tenía presupuestos y no las convocó». Para Pulido, más que descontento, «hay mucho ruido, lo que dificulta llevar a cabo un análisis veraz de lo que ha ocurrido en estos años de gobierno en Andalucía». Así, se refiere a «las carencias de la sanidad pública, a la falta de ambulancias, al despido de los 8.000 empleados que se contrataron de refuerzo para el covid y al decreto de educación, que ha permitido eliminar las zonas de influencia de los colegios, favoreciendo así a la concertada».

Rosa Aguilar: "Moreno es el PP, ahora juega a mostrar su cara amable, mientras oculta la mano dura, pero hay que quitarle la careta"

La pandemia como excusa

Como el resto, insiste en que «la pandemia se está usando para justificar lo que se ha hecho y lo que se ha dejado de hacer», mientras «los ayuntamientos y la Diputación han estado trabajando para resolver los problemas de la ciudadanía».

José A. Ruiz Almenara: "El tradicional hándicap del PSOE siempre ha sido la comunicación, no sabemos vender bien lo que hacemos"

Tiene claro que «la izquierda es muy exigente a la hora de votar, a diferencia del votante de derechas», pese a lo cual cree que «la clave para atraer al voto indeciso será la capacidad de la izquierda de aminorar el ruido y hacer que se oiga su discurso». Cuando se le habla del posible trasvase de votos, recuerda que «cuando ganó Aznar algunos decían que había que cambiar y cuando el cambio fue para peor se quejaban», por lo que recalca que «los cambios deben ser para mejorar porque si son para ir a peor no tienen sentido».