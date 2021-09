El traslado a la Pérgola de los trabajadores del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) continúa estando a expensas de que concluya el proceso judicial iniciado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para denegar la prórroga a la unión temporal de empresas que gestionaba el edificio acristalado de los Jardines Duque de Rivas y poder a tomar las riendas de este espacio municipal.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Córdoba dio la razón en junio del 2021 al Ayuntamiento de Córdoba al negar una prórroga a quienes tienen la concesión demanial de uso privativo del edificio. El teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, aseguró en el pleno del jueves que la intención del equipo de gobierno es firme y que el objetivo sigue siendo el traslado de la plantilla que actualmente está en las dependencias municipales de la calle Rey Heredia a la Pérgola. No obstante, el edil del PP lamentó que los tiempos judiciales no coincidieran siempre con los planes políticos, e indicó que el organismo autónomo está a la espera de que las empresas a las que se les cedió el inmueble y que no quieren abandonarlo presenten o no recurso. «Cuando no haya ningún requerimiento judicial actuaremos en consecuencia. Mientras, si cabe recurso, habrá que volver a esperar y hasta que eso no se resuelva no se puede entrar en el edificio», respondió en la sesión plenaria a la portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, que es la que le había hecho la pregunta sobre la situación de esta infraestructura. «El plan para ocupar ese espacio sigue adelante», aseguró el responsable de Urbanismo.

Los planes del actual equipo de gobierno, formado por Partido Popular y Ciudadanos, se remontan al menos hasta octubre del 2019, cuando la Gerencia de Urbanismo anunció los cambios de usos de la Pérgola para que pudiera centrarse en actividades administrativas y culturales. Entonces, Fuentes denunció que desde el año 2015 no se cobraba la concesión y que había una deuda acumulada por parte de la concesionaria de más de 100.000 euros.

El fallo les dio la razón /

En la sentencia que da la razón al Ayuntamiento de Córdoba, el juez señalaba que «la denegación de la prórroga era posible» y «respetaba los plazos previstos». En este sentido, el fallo apuntaba que «del mismo modo que la concesionaria no tenía obligatoriamente que continuar con la concesión, la administración titular del bien de dominio público tampoco estaba obligada a admitir esa prórroga, sino que le bastaba con oponerse» y «esa oposición estaba fundamentada en la necesidad de usar el bien ella misma».

En noviembre del 2019, la comisión municipal de licencias denegaba la prórroga de la cesión pedida por la unión temporal de empresas y Urbanismo empezaba a dar pasos para iniciar la nueva etapa. En febrero del 2020 se anunció el inminente traslado del personal del Imtur, y se añadió que la Pérgola albergaría una sala de exposiciones. Desde entonces, el Ayuntamiento continúa esperando poder cerrar judicialmente este capítulo para proseguir con sus planes.