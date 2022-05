«Si consiguiera 6.000 abonados, daría una semana de toros en Córdoba»

El empresario de Los Califas valora el trabajo realizado, destaca el contenido artístico de una feria taurina por la que seguirá apostando y considera que la programación de un mayor número de festejos pasa por un incremento de la asistencia de los aficionados a la plaza. Garzón se ratifica en las fechas elegidas para organizar la feria taurina pero no descarta adelantar a los Patios las corridas, ya que este año el calor ha hecho mella en la taquilla

El empresario de la plaza de toros de Los Califas, José María Garzón (Lances de Futuro), termina la feria moderadamente optimista. Considera que el resultado artístico ha remontado el vuelo con una gran corrida de toros el sábado pasado: «Si Talavante no hubiera fallado con la espada, los tres habrían salido a hombros» y afirma que el resultado de taquilla no ha sido malo a tenor de que se han aumentado los abonos y de que «el calor hizo que muchas personas no fueran el viernes». Aun así, el empresario no descarta mover la feria al fin de semana de Patios, en una decisión que dice no tener tomada todavía con vistas al año que viene. Lo que sí deja claro es que seguirá trabajando por la plaza de toros de Córdoba y que el número de festejos sólo crecerá si el público se incrementa.

¿Cuál es su balance general de la feria taurina?

Muy positivo porque artísticamente se han visto cosas muy interesantes e importantes. Ventura, arrebatador; Pablo Aguado, con un gran capote; Morante, con un faenón; Talavante muy bien, sin espada; Roca Rey, como máxima figura y mandón del toreo, y Lagartijo, pues con la alternativa soñada. Y después los novilleros pues a un buen nivel con un gran encierro de Talavante.

¿Esperaba esa asistencia de público o creía que vendería más entradas?

Sí, esperaba eso. Hay que darse cuenta de dónde viene Córdoba, con ferias con mucha menos gente. Estoy contento porque el viernes hubo 6.000 personas y el sábado, 7.000, aparte de la propiedad, por eso estoy contento. Sabemos que es lo que hay y el día que se llene la plaza de Córdoba pues se podrán organizar más festejos.

Dice 6.000 y 7.000 más la propiedad, pero la sensación visual del tendido es que había menos gente… En la corrida del viernes, se apreciaba menos de un tercio de plaza cubierto, todo ello teniendo en cuenta que la plaza hace unas 14.000.

El primer día, contándolo todo, aproximadamente había media plaza, y el segundo día, más.

¿Se ratifica en las fechas elegidas?

Sí, lo que ocurre es que ha hecho mucho calor y eso ha sido un hándicap muy importante; echa a la gente para atrás.

Al hilo de esto, algunas de las impresiones de los aficionados sobre los días planteados se centran en que el viernes no es buen día porque es laborable y muchas personas de otras ciudades y pueblos no pueden venir. Por otra parte, hay quien destaca que el sábado es el que día de la puesta de largo de muchas casetas. ¿Cómo valora estas apreciaciones?

Son justificaciones de muchas personas e incluso aficionados que puedo entender y que respeto pero no creo que influyan demasiado. Que si un día es sábado de feria, que si es la comida de la caseta, que si es laborable, que si hay una boda… Con respecto al viernes se podría comparar con el hecho de que las corridas de preferia son muy buenas en otras plazas de primera como Madrid, Bilbao o Sevilla. Pero mire, los carteles están hechos desde hace dos meses y uno se puede organizar y si quiere ir a los toros, va. Y si lo haces en plena feria, es que la feria está muy lejos; y si lo haces en los Patios, que los Patios no tienen nada que ver con la feria… Pero lo que tenemos que analizar es ¿cuántos años hace que no va esta cantidad de público a los toros? ¿Cuántos años hace que no se da una corrida tan buena como la del sábado? ¿Cuántos años hace que no se doblan los abonados con respecto al 2019? ¿Cuántos años hace que no se ve una plaza de toros decorada así? Plantear un debate en torno a una fecha es absurdo porque el empresario pone la fecha en función de lo que pensamos mejor para los intereses del aficionado, que al final son los nuestros. La inmensa mayoría de la gente ha agradecido el cambio de fecha, y ojo, que no descarto adelantar la feria más, es probable.

¿Plantea algún festejo más para este año?

Sí, pero no hay nada decidido, aunque la intención es organizar alguna becerrada para los chavales de la escuela, dar algún festejo más esta temporada, esa es mi ilusión. Ahora mismo se están dando los festejos de 2018 o 2019. Pero está claro que para demandar más, hay que ir a la plaza.

Se lo digo por la envidia que da ver una feria en una ciudad más pequeña que Córdoba como es Santander, donde su empresa ha presentado recientemente cinco corridas de toros y una novillada.

Pero es que en Santander hay 5.000 abonados y el aforo completo de la plaza son 9.800. Es decir, la mitad del aforo está garantizado. Si consiguiera 6.000 abonados en Córdoba daba una semana de toros, pero es que los empresarios tenemos que hacer lo que nos demanda el público. Todo el día estamos diciendo que queremos novilladas y luego montas una como la del domingo y no va la gente. ¿Por qué no va la gente con tres novilleros interesantes? Y si pongo a uno de Córdoba ocurre exactamente igual.

¿Y qué se puede hacer para conseguir esos 6.000 mil abonados?

Pues trabajando poco a poco. Hemos organizado conferencias, hemos realizado una gran presentación de los carteles, se ha organizado un gran concurso de escaparates, se ha llevado la venta a la calle, estamos haciendo muchas cosas, lo digo con sinceridad.

Volviendo a la feria, la corrida del sábado fue muy interesante, con una alternativa soñada, con un gran Talavante y con un Roca Rey, en triunfo; sin duda, ese tipo de corridas hacen afición, y luego la cruz, otra vez, está en la corrida de Juan Pedro…

Si lo que ocurre es que corridas como la de Talavante y Roca Rey cuesta mucho trabajo organizarlas y para que salga todo bien pues es muy complicado. Salió casi al deseo porque no mató Talavante. Y en cuanto a la corrida del viernes, pues un cartel de máximas figuras, con una gran faena de Morante, y con una gran ganadería, a la que le embistieron dos de cuatro toros. Insisto además en lo bien que estuvo Ventura.

Pero no me negará que les va la marcha a los toreros, acartelándose con una corrida de Juan Pedro después del fiasco de 2021.

Ya, pero eso sabe todo el mundo cómo funciona. A mí no me lo preguntéis porque yo no puedo hablar mucho… Pero vamos a ver: no sólo los empresarios ponen las ganaderías, eso no es sólo en Córdoba, sino en toda la temporada, aunque cada cual tengamos nuestra responsabilidad.

Un aspecto que sí ha tenido buena acogida en general ha sido el aspecto que tenía la plaza, buscando quizá tapar el vacío con grandes fotos de toreros. ¿Cómo surge esa idea?

La plaza es muy grande y todo lo que sea decorarla y generar un buen ambiente y un escenario atractivo es positivo. Además, hemos uniformado al personal de plaza. Estamos pegando un giro y el giro de un buque tan grande no es rápido, pero sí que va a paso seguro. Seguiremos haciendo cosas porque es muy importante. Y recordemos que somos la plaza que abanderó, como coso de primera, la vuelta de la fiesta tras la pandemia fue Córdoba. Creo que la balanza de todos estos años en Córdoba es muy positiva, por todo lo que se ha hecho, y el aficionado tiene que verlo, que se está trabajando mucho, con empeño. Ahora, si estamos todo el día, que si no va Manzanares, que si no va Finito, que si no va Rocío Romero… creo que hay que realizar un balance en general.

Bueno, al final Finito ha estado… en una foto.

Por supuesto, porque es una gran figura del toreo.