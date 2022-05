La red social de los conductores a tiempo real SocialDrive subió este lunes un vídeo en el que se muestra a un conductor kamikaze circulando en sentido contrario por la A4 a la altura de Córdoba.

En las imágenes, se puede apreciar a un vehículo blanco circulando en dirección prohibida ante las exclamaciones de quien registra el vídeo, que sitúa el punto de la infracción cerca del Polígono de Chinales. En la secuencia se puede apreciar cómo el conductor infractor incluso saluda a quien le está grabando, poco antes de verse obligado a detener su marcha al encontrarse con un camión de frente, que también se ve obligado a reducir la velocidad.

Kamikaze en sentido contrario por la autovía y saludando al final del vídeo



📹 Córdoba pic.twitter.com/aYuY9khmfB — SocialDrive (@SocialDrive_es) 23 de mayo de 2022

El testimonio se subió a la red a las 15.29 horas del lunes 23 de mayo, si bien se desconoce en qué momento se tomaron las imágenes. De momento, la Guardia Civil está investigando lo ocurrido, y no cuenta con más datos al respecto. No obstante, fuentes de la Benemérita indican que en las últimas jornadas no han registrado ningún aviso por situaciones como la registrada en el vídeo.