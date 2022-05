«Viajar solo tiene su punto, te permite ser más libre»

No todo el mundo es capaz de dar el paso y lanzarse a la aventura en solitario. Adrián Ramírez probó por primera vez durante la pandemia y los amigos no se animaban a seguir sus planes y desde entonces, no ha parado. Así ha volado a Milán, Bulgaria, Brenen, Hamburgo, Rumanía y Colonia y este verano se lanzará a Cracovia y Bosnia. «Mi intención era hacer un viaje por Los Balcanes en coche, pero eso requería muchos días así que he ido rebajando las expectativas y me he decidido por Croacia, Zagrev, en concreto, que tiene vuelos directos desde Málaga, para bajar luego al sur y llegar a Sarajevo». Tras dos semanas observando precios, por si bajaban, tiene claro que no lo harán, así que ha optado por reservar ya. «Calculo que el viaje completo me puede salir por unos 700 euros como máximo, durmiendo en hoteles o apartamentos», señala, «las reservas las hago por internet, buscando en Kayak o Skyscanner los vuelos y los alojamientos en Booking». No tiene costumbre de contratar seguros de viaje. «Al menos, en Europa, donde la sanidad está cubierta por la UE, esa es la cuestión principal», señala, «reduzco al máximo posibles extras como elegir la silla del avión, por lo que te cobran un plus, o llevar más equipaje que el de mano».

En su opinión, viajar solo tiene inconvenientes, «como que a veces te puedes aburrir o echar de menos unas risas», pero también grandes ventajas. «Es algo que tiene su punto, te permite ser más libre, improvisar y decidir sobre la marcha lo que quieres hacer», comenta, «si no has viajado nunca solo, puedes pensar que no te lo vas a pasar bien, pero es una experiencia muy interesante que también te puede llevar a conocer gente nueva». Agosto no es su mes favorito para viajar, pero es ahí cuando tiene las vacaciones, así que está dispuesto a aprovecharlas. «El calor que pueda hacer no es una cosa que me preocupe, siendo de Córdoba estoy acostumbrado, tampoco el frío, salvo que vaya a estar a menos 10 grados».