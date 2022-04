IU y CCOO denuncian la "parálisis" del nuevo convenio para las limpiadoras en Córdoba

Córdoba es la única provincia andaluza en la que se encuentra en "parálisis" la negociación por el convenio del sector de la limpieza, entre la patronal y las trabajadoras, según ha denunciado el secretario general del Hábitat CCOO, Antonio Salazar. Para abordar esta situación, se han reunido este martes Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía; Marina Borrego, secretaria general de CCOO Córdoba; y el propio Salazar, en la sede del sindicato. Debido a ese estancamiento, CCOO ha convocado una movilización para el 1 de mayo.

"En el resto de provincias de Andalucía ya está concluida la negociación del convenio. Solo queda Almería, que está bastante avanzada", ha explicado el secretario general de Hábitat CCOO. El problema, según Salazar, está en los empresarios. "No hay posibilidad de acuerdo porque lo que es bueno para el resto de provincias, en Córdoba no es posible", ha señalado, refiriéndose a un convenio a tres años y una subida salarial de entre el 3% y el 4%. Por contra, ha informado de que la patronal pretende realizar una "traslación del SMI al convenio". Algo que, en opinión del representante sindical, "no es una negociación" porque ya lo posibilita el Gobierno. Salazar ha recordado que el salario base de las limpiadoras está en 771 euros, "muy por debajo" de los 933 euros que establece el mínimo.

Por su parte, Toni Valero ha puesto en valor a un "sector feminizado" que "garantiza la seguridad" de todos, a pesar de estar "precarizado". Y, por el contrario, ha criticado a unas empresas que "se están enriqueciendo de manera obscena" de un "trabajo esencial". Para el secretario general de IU Andalucía, se trata de un maltrato "a las trabajadoras, al amparo de licitaciones con la administración autonómica". En este sentido, ha apuntado al presidente de la Junta de Andalucía. "Moreno no pide ninguna cuenta", ha denunciado Valreo. Y, siguiendo esa línea, le ha pedido "dignidad" ante unas "empresas buitre que han venido a hacerse con todo". Por último, a la patronal le ha exigido "sentido común".

Para el secretario general de Hábitat CCOO resulta complicado entender "por qué hay posiciones diferentes" de una provincia a otra. De seguir la situación así, la acción del 1 de mayo no será la única, sino que se podría plantear "con otros sindicatos" realizar "una movilización sostenida en el tiempo" con el objetivo de "conseguir un convenio que plantee una subida salarial como el resto de provincias".