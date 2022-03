El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha aclarado este miércoles al PSOE que el aplazamiento dos meses del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) "no es una casualidad, ni una improvisación, ni se debe a un problema técnico", sino que "se debe a un convencimiento que está más que reflejado en las tres bajadas seguidas de impuestos en plena crisis económica de la pandemia y ahora en una nueva crisis".

Así lo ha subrayado el regidor en declaraciones a los periodistas, a la vez que ha defendido que el gobierno local ha bajado impuestos tres años seguidos en las ordenanzas de 2020, 2021 y 2022.

Al respecto, espera que "el PSOE lo haga donde tiene responsabilidades, no sólo que aplacen, sino que bajen impuestos", al ser "un clamor en la sociedad", dado que "ya no es algo que reclamen desde el Ayuntamiento algunos partidos políticos, sino que es un clamor en la sociedad pedir que se rebaje la factura fiscal, porque hay gente que lo está pasando muy mal", ha advertido.

Además, ha recordado que "este el segundo año, porque ya se hizo en 2021, donde se planteó un aplazamiento", al tiempo que ha insistido en que "ese aplazamiento no obedece a problemas técnicos, sino a que mientras podamos no sólo aliviar la factura rebajándola, sino dar algo más de plazo, esperando que pase un momento bastante fastidiado como el de ahora, pues se hará".

"La recaudación no ha parado"

En este sentido, ha remarcado que "impuestos en el Ayuntamiento se están cobrando todos los días", de modo que "la recaudación no ha parado" y "no hay un problema con los ingresos", por lo que "el pago fraccionado se sigue cobrando mes a mes", así como "las liquidaciones de tasas y otros impuestos, como el de vehículos". "La maquinaria no para", ha apostillado.

No obstante, cree que "confunden que pasar a un sistema nuevo de gestión tributaria, que es simplemente el 'software' que lo gestiona internamente, no está exento de dificultades, porque hay que hacer trabajos técnicos, de migración de todos los asientos contables anteriores, pendientes de pago de otros años, que hay que migrarlos del sistema que había al nuevo 'software' informático", así como "ver las deudas que están en ejecutiva".

Según ha mantenido Bellido, "es un trabajo arduo que se hace desde la Delegación de Hacienda", pero ha aconsejado que "no es bueno mezclar ese trabajo arduo que se hace y va a ser positivo al final, como todas las innovaciones que hay en mecanismos informáticos, con un aplazamiento que únicamente se debe a la situación económica y que aquí hay modelos distintos de gestión".

Por todo ello, el alcalde ha emplazado al PSOE a "aclarar si está a favor o en contra de bajar impuestos o de que se aplacen o no los impuestos". "Nosotros predicamos con los hechos, que es bajar impuestos y aplazarlos", ha defendido.

Ayudas ante la inflación

Respecto a los datos de inflación, el regidor ha expresado que "es algo terrible y horroroso", porque "está descontrolada y puede entrar en una espiral que lleve luego a una subida de los tipos de interés para tratar de controlar".

Con lo cual, ha apuntado que "en un país especialmente expuesto a deuda, como España, eso es especialmente grave, sobre todo con una exposición a deuda de administraciones públicas especialmente del Estado, no tanto los ayuntamientos que ya hicimos nuestros deberes en la década pasada".

Ante ello, ha avisado de la entrada en "una espiral compleja", dentro de la cual "hay algo especialmente sensible, como es el sector productivo, el pequeño comercio y servicios, con negocios que están a punto de cerrar o que despiden a gente, porque no pueden asumir los costes de la factura de la luz y la energía", algo que "está repercutiendo en el Índice de Precios al Consumo (IPC)".

"Desde el Ayuntamiento, más allá de las medidas que debe adoptar urgentemente el Gobierno de la nación, hay que ser proactivos", ha indicado Bellido, quien ha destacado que "con los ahorros de los cordobeses se va a tratar de volver a poner en marcha un paquete de medidas de ayudas para que puedan sufragar, aunque sea parcialmente, los costes que están asumiendo, porque si no se ven obligados a cerrar".

En este punto, el primer edil ha declarado que "siguen siendo muchos los pequeños y medianos empresarios y autónomos de Córdoba que la única ayuda que han recibido ha sido la del Ayuntamiento en estos dos años", de forma que espera que "no siga siendo así".