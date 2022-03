Estudiar no tiene edad: mayores de 50 años dan clases en la Universidad de Córdoba

Este centro de mayores universitario se ha convertido en todo un fenómeno social, que trasciende incluso la formación y el conocimiento para convertirse en un espacio de socialización y de relaciones interpersonales en la ciudad y la provincia y que sigue un desarrollo exponencial. Si en sus inicios, en el curso 1996-97, con solo 60 alumnos y cinco profesores, atrajo en su mayoría a mujeres, algunas amas de casa de toda la vida deseosas de aprender pero otras también profesionales, hoy cada vez se incorporan más hombres y su alumnado conforma un crisol muy diverso, desde personas sin estudios a profesionales universitarios, a los que mueve una gran motivación.

Este curso se han matriculado 1.339 alumnos, de los que el 34% son hombres y el 66% mujeres, pero el año anterior a la pandemia se llegó a los 2.200, muchos más que algunas facultades de la UCO. «La pandemia todavía asusta a los mayores y muchos son reacios a matricularse y a acudir a clases, pero seguro que se irá recuperando la matrícula», asegura su director, José Juan Aguilar, que además reconoce que los alumnos se han adaptado perfectamente a la enseñanza virtual y que para algunos es incluso más cómodo quedarse algunos días en casa y seguir las clases por internet.

María Victoria Barragán, de la medicina a estudiar arte o historia

Nada más jubilarse, a los 63 años, esta médica de atención primaria tuvo claro que quería matricularse en el Centro Intergeneracional. «Tenía muchas ganas, me han interesado siempre el arte y la historia y quería hacer algo distinto». Ahora, con 64 años, es el segundo año que se matricula en el centro, en concreto en asignaturas de arte, geografía, cine y enología. El año pasado fue on line «y no fue tan dinámico y divertido» como lo es presencial, admite esta doctora, que en el segundo cuatrimestre acude a clase tres veces en semana. «Estoy muy contenta, es una forma de mantenerse activa física y mentalmente, relacionarme con gente y ampliar conocimientos».