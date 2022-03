El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Córdoba ha exigido a José María Bellido que, «de una vez», en estos casi tres años de mandato, asuma su papel como alcalde de la ciudad y abandone el de militante del Partido Popular, que es lo que «ha hecho hasta ahora». En una nota de prensa, IU señala que «en estos tres años de mandato nunca hemos visto al alcalde reclamar al gobierno andaluz lo que es justo y merece Córdoba, y como ejemplo la situación de la Filmoteca».

Desde IU, «no entendemos cómo la Filmoteca lleva cerrada más de un año, con retrasos injustificados y, ante esto, el alcalde de esta ciudad no dice nada, en este caso para no ofender o cabrear a miembros de su partido en Sevilla». Parece, continúan desde el grupo municipal, que no le importa «lo más mínimo que la ciudad vuelva a perder, como ya esta siendo costumbre en este mandato, otro recurso turístico y cultural, en este caso en el casco histórico, con el agravio que ello supone para la marca Córdoba y para nuestra posición como destino de calidad». El grupo municipal insiste en que el alcalde «no cree» en la cultura y que «no está entre sus prioridades que Córdoba siga siendo un referente cultural”. Para IU la Filmoteca de Andalucía es un recurso cultural de «primer nivel», muy valorado.

Por todo ello, desde IU piden al alcalde que “tome cartas en el asunto”, que ponga a trabajar al "gobierno más caro de la historia”, con 2,8 millones de euros en asesores al año, y recupere de “inmediato” todos y cada uno de los productos y espacios turísticos y culturales que la ciudad ha perdido por su “inoperancia y desidia", como el Festival de las Callejas, Ríomundi, el espectáculo nocturno del Alcázar o el Centro de Interpretación de los Patios, situado en Trueque 4.