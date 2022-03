«Hay que hacer ver a los cordobeses que la política no puede seguir igual»

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, visita Córdoba este sábado para participar en la inauguración de la nueva sede del partido, situada en la calle Concepción.

Visita hoy Córdoba para inaugurar la nueva sede, aunque imagino que también tendrá reuniones internas, ¿cómo es la situación actual de Vox en Córdoba?

Lo primero que el secretario general tiene que hacer es conocer de primera mano la situación de la organización, en este caso, de la organización provincial de Córdoba, e impulsar nuestra propia actividad allí. Una de las primeras razones del viaje, como hacemos siempre, es reunirnos con el equipo provincial, conocer la situación, los proyectos que tienen en la parte orgánica y en la institucional. Aparte, tenemos la suerte de poder inaugurar una sede porque el crecimiento de Vox en Córdoba necesita ya una sede más grande, con mayores medios, que nos permita realizar un trabajo mayor en la provincia. Estamos preparados, en la parte provincial, para lo que puede ser una próxima campaña de las elecciones andaluzas.

No se deja de hablar de los paros en el transporte y de la posible vinculación de sus convocantes con partidos como Vox. ¿Existe esa vinculación?

Estamos viviendo una situación curiosa en la política. Existe un hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles con este Gobierno, que es absolutamente traidor a los intereses nacionales y que está vendido a los enemigos de la nación, además de ser incapaz de solucionar ninguno de los problemas (ni institucionales, ni económicos, ni territoriales). Ese Gobierno, a todo aquel que sale a la calle, legítimamente y con todo el derecho del mundo, a protestar y a reclamar un trato digno y una situación que le permita sobrevivir le criminaliza, dice que son extrema derecha, fascistas, xenófobos, racistas… Esos manifestantes no están dispuestos a tolerar un minuto más las políticas nefastas de este Gobierno. Si me pregunta si son de Vox, pues no lo sé, cada uno será del partido o de la opción política que sea, o de ninguna. Si me pregunta si Vox apoya estas manifestaciones, claro que sí. Es una cuestión de supervivencia, de dignidad, esta pobre gente no da más, no puede llenar el depósito ni llevar el pan a sus familias. Se están arruinando por culpa de una fiscalidad abusiva y unos precios de combustible desorbitados.

El diario Público ha publicado que en la inauguración de una sede del partido usted dijo lo siguiente: “Vamos a poder ver a la fragata Blas de Lezo el día que Santiago Abascal entre en la Moncloa. Hará un disparo de salva de honor y volverá a su puerto en Cartagena”.

Son un tipo de cuestiones que se sacan a relucir, algo que yo llamaría de retórica épica, y no sé si alguno habrá podido manifestar algo así. Es una forma de explicar que hay una necesidad en el País Vasco [allí se inauguraba la sede], como la hay en Cataluña, de respirar libertad, de poder decir “por fin hay una opción política que llega a las instituciones para que haya democracia”. Se publica esto que ocurre en el País Vasco, pero he visto pocos medios que hayan publicado alguna opinión sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que a una formación política legítima y democrática como es Vox se le ha intentado hacer un cordón absolutamente antidemocrático, privándole de los derechos legítimos de cualquier fuerza política, como el derecho a la palabra, poder intervenir en los plenos o tener asesores. Se ha pretendido por el PNV, el PSOE y los bilduetarras acallarle la voz a una formación política democrática y el Parlamento Vasco ha hecho vetos antidemocráticos, censuras muy dictatoriales. Me hubiera gustado que esos medios que publican esas palabras hubieran sacado esto en portada y que además lo sacaran con editoriales diciendo “Qué vergüenza lo que ocurre en el Parlamento Vasco, que a la tercera fuerza política de España se le ha intentado acallar la boca, qué barbaridad”.

Donde parece que no va a haber cordón es en Castilla y León, aunque tampoco está habiendo mucha rapidez para la investidura. ¿Qué está provocando este retraso?

En todas las cuestiones que tienen que ver con la conformación, el gobierno, la investidura y las consejerías, con la situación política de este acuerdo entre Vox y el PP, nos remitimos a las declaraciones y a las respuestas de nuestro presidente, Santiago Abascal y de nuestro procurador por Valladolid, candidato número uno y futuro vicepresidente Juan García Gallardo.

Y más allá de esas negociaciones, pensando en un gobierno ya formado, ¿teme Vox que la inexperiencia le juegue una mala pasada frente a un PP con muchos años en la administración?

La inexperiencia es una virtud hoy en día en política. Cuando hablamos de inexperiencia política quiere decir que no hemos estado en gobiernos, bien, perfecto. Hay otros que, desgraciadamente, llevan toda la vida en gobiernos y eso lo que ha provocado es que no conozcan la realidad. Tenemos procuradores, diputados o concejales que lo que tienen es la experiencia que los ciudadanos quieren. La experiencia en crear empresas, en formar puestos de trabajo, la profesional, la de haber desarrollado un trabajo útil para la sociedad. Tienen currículo, formación, experiencia vital, saben lo que es trabajar, ganarse el pan con el sudor de su frente y pagar facturas. Esa es la experiencia que a nosotros nos vale, no la experiencia de los políticos profesionales que llevan toda la vida sentados en un despacho y en un coche oficial y que no pisan la calle ni tienen ni idea de los problemas reales. Bendita inexperiencia de la política vieja de siempre y bendita experiencia de la vida y de la profesión. Y no se preocupen, les vamos a enseñar a estos políticos profesionales de siempre lo mucho que valen quienes están en nuestras candidaturas. Son gente formada, preparada, con valores y que viene a hacer cosas útiles y no a perder el tiempo en política inútiles que no le interesan a la inmensa mayoría de los españoles.

¿Si Vox se quedara mucho tiempo en el mapa político de este país, podrían convertirse en esos políticos profesionalizados a los que usted hace referencia?

Su pregunta lleva una valoración, pero también una elucubración. Puede ocurrir que los políticos de Vox terminen convirtiéndose en políticos desconectados de la realidad, políticos de sillón y alfombra, es una hipótesis. Pero también puede ocurrir que nuestros representantes públicos se conviertan en los primeros representantes públicos desde que se aprobó la Constitución que demuestren que han venido a la política a servir y no a servirse, con vocación de servicio, de temporalidad, no a vivir de la política. Entre otras cosas porque ya han demostrado que pueden vivir de su trabajo. Por ejemplo, el señor Mañueco ha estado toda la santa vida en la política, sin embargo, Juan García Gallardo ha estado toda la vida estudiando y trabajando y ganándose el dinero fuera de la política. Esto demuestra que el señor Juan García Gallardo mañana puede volver a su despacho a trabajar como abogado sin depender de la política y el señor Mañueco lo dudo, y mucho.

¿Córdoba puede tener futuro? Sí. Hay que empezar a invertir y a apoyar a quienes crean riqueza y dejar de gastar el tiempo y el dinero en las políticas inútiles

¿Será Macarena Olona la candidata de Vox para en Andalucía?

Nuestros candidatos los pensamos muy bien porque queremos que sea la mejor gente, la más preparada. Los decidimos en el comité ejecutivo nacional tras valorar diferentes propuestas que llegan de las diferentes provincias. Los solemos anunciar no digo el día de antes de que venza el plazo, sino los minutos antes. No nos gusta entrar en ese juego de loterías. Lo único que decimos es que sea quien sea nuestro candidato va a trabajar duro allá donde se le mande y lo hará bajo el mismo proyecto nacional. Permítame, usted es un diario de Córdoba, sus lectores querrán saber algo que nos preocupa mucho en Córdoba. Nos preocupa una auténtica barbaridad la situación laboral, que prácticamente, una media de un 25-30% de los cordobeses de la población activa no tenga trabajo, eso es terrorífico [los datos oficiales del INE, actualizados al cuarto trimestre del 2021, sitúan la tasa de paro en la provincia de Córdoba en un 17,35%]. Nos preocupa que casi un 40% de la gente joven de Córdoba se tenga que marchar porque no tiene trabajo [los datos oficiales del Servicio Andaluz de Empleo, actualizados a 2020, hablan de 10.383 jóvenes cordobeses tuvieron que emigrar para trabajar, el 8,7% de la población activa en esa franja de edad] o que nuestro campo se vaya a terminar abandonando porque no tiene valor añadido, porque no hemos sido capaces de posicionarlo y que en el PIB no sume ni un 9%. Nos preocupa que el turismo se esté marchando de Córdoba, que la economía de esa provincia, una maravillosa provincia, se esté muriendo y agonizando. Por eso voy a trasladarles a nuestros compañeros cordobeses que tienen que hacer un verdadero esfuerzo para que los cordobeses entiendan que hay que cambiar de arriba a abajo las reglas del juego. Hay que empezar a apostar por quienes crean empleo para invertir en las políticas que generan riqueza. Se tienen que acabar de una vez por todas las políticas de las subvenciones ideológicas. Tenemos que hacerlo con una labor de pedagogía, haciéndole ver a los cordobeses que la política no puede seguir siendo lo mismo. Los políticos tenemos que estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio de la política. ¿Córdoba puede tener futuro? Sí. Hay que empezar a invertir y a apoyar a quienes crean riqueza y dejar de gastar el tiempo y el dinero en las políticas inútiles.

El PP sabe que contará con nuestro apoyo con tal de que no gobierne la izquierda

Introduce Córdoba en el discurso, en la capital, por ejemplo, el cogobierno de PP y Cs gobierna con el apoyo de Vox, que también le ha ayudado en proyectos importantes como algunos presupuestos.

Nosotros apoyamos el pacto de investidura en Madrid al alcalde Almeida y lo retiramos cuando vimos que se traicionaban los acuerdos o cuando se echaba mano de las políticas de la izquierda. En Andalucía o en Córdoba pasará lo mismo. En aquellos ayuntamientos en los que los acuerdos se mantengan y se cumpla lo pactado y se hagan políticas necesarias, seguiremos apoyándolos, cuando se produzca lo contrario dejaremos de apoyarlos. Nos gusta cumplir lo que hemos prometido en las campañas electorales.

Volviendo a Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ya ha dicho en alguna ocasión que no le agrada la idea de tener que cogobernar junto a Vox. ¿Qué opina?

Estoy de acuerdo, a nosotros tampoco nos agradaría tener que gobernar con el PP. Pero en política uno tiene que hacer lo que puede hacer y no lo que le gustaría hacer. El señor Juanma Moreno debería ser valiente y decir lo mismo que dice Vox: “En Andalucía no tiene que volver a gobernar la izquierda”. En la mitad de Andalucía en las intenciones de voto superamos al PP, por tanto, va a tener que ser el PP el que deba contestar a la siguiente pregunta: “¿Va a preferir usted que gobierne Vox como fuerza más mayoritaria con su apoyo o va a preferir por el contrario que gobierno la izquierda?”. Debería decirlo antes de que lleguen las elecciones. Nosotros ya lo hemos dicho en Madrid o en Castilla y León y lo digo de nuevo de cara a Andalucía: Si nosotros no tenemos la fuerza suficiente para conformar un gobierno propio, que es lo que desearíamos, pediremos el apoyo al PP y esperamos que nos lo dé. Si no tenemos esa fuerza y la tiene el PP, el PP sabe que contará con nuestro apoyo con tal de que no gobierne la izquierda.