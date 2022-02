La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha valorado la actual elaboración del plan estratégico de Córdoba o agenda urbana 2030 como “un teatro más, una campaña de marketing más del Gobierno de José María Bellido” y ha anunciado que se saldrán de las comisiones para su elaboración. Badanelli ha explicado que “el grupo municipal de Vox ha asistido a un grupo de trabajo, donde se han convocado a personas que merecen todo nuestro respeto, profesionales de la materia en cuestión que no están para perder el tiempo, en trabajar en algo que ya tiene sus condiciones prefijadas por Alcaldía”.

En este sentido la portavoz municipal de Vox ha recordado que “en julio el alcalde dio una rueda de prensa con los agentes sociales, CECO y UGT y CC.OO, para explicar este plan en el que parece que Córdoba es él y los concejales tenemos que seguir sufriendo el ninguneo constante por parte de este gobierno” y ha añadido “los concejales no es que no estuviéramos ni en esta rueda de prensa, es que tampoco estábamos en las reuniones de trabajo, demostrando lo que le importa al alcalde los demás concejales de este ayuntamiento”.

Además, Badanelli ha criticado que “este gobierno contrate a una empresa de Sevilla para que le diga lo que ya sabemos, en sus primeras conclusiones nos habla de la importancia de los patios de Córdoba o de sus declaraciones de Patrimonio de la Humanidad algo que ya sabíamos y para lo que no hace falta hacer este tipo de contrataciones”.

Rechazo a hablar de igualdad de género

Con todo, para Vox en este plan estratégico de la ciudad hay algo preocupante: “Se habla una vez más de agenda 2030, la agenda que va arruinar a todos los cordobeses y los españoles, habla de la igualdad de género otra cosa que para Vox es desperdiciar tiempo y recursos de este Ayuntamiento. Y yo le quiero preguntar al alcalde si va incluir alguna medida para que estos cinco barrios que hay en Córdoba, dentro de la lista de los doce más pobres de Andalucía, tengan medidas efectivas para salir de esta situación”.

Por último, la portavoz ha informado de que Vox "no va volver a asistir a ninguna de estas comisiones porque tenemos claro que no servirá para nada, este alcalde ya tiene prefijado este plan y no vamos a permitir que se malgasten una vez más los recursos públicos, que son sagrados, queremos eficacia y que no dilapiden el dinero de los cordobeses”.