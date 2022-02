Este martes se ha celebrado la reunión de la comisión permanente para el seguimiento mensual del proyecto de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, que conecta a todas las administraciones públicas bajo un mismo paraguas, tras la cual el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía ha indicado que el convenio entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, por un importe de 100 millones, se firmará después de estudiar el paquete de proyectos que se integrarán en la base logística y que puedan ser financiados por la Junta.

Según el delegado, en la reunión se ha explicado cómo está siendo la gestión a través de la Gerencia de Urbanismo y el órgano gestor de La Rinconada y los particulares para la reparcelación y reubicación de las parcelas de cada uno de los propietarios (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y particulares) y avanza adecuadamente. "El Ayuntamiento y los particulares están haciendo los deberes y ahora queda resolver la aportación de la Junta", ha destacado.

Para ello, hay prevista una próxima reunión, aún sin fecha, en la que el Ministerio de Defensa, el Ejército de Tierra y la Consejería de Presidencia se sentarán con el objetivo de "afinar qué proyectos se van a desarrollar y encajarlos en las distintas consejerías para la aportación de la financiación correspondiente".

Repullo ha recordado que ya hay una parte asignada a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y la Consejería de Fomento para la reparcelación, que ya se ha puesto a disposición en este presupuesto para su ejecución. "Se trata de un proyecto muy amplio y muy ambicioso en el que las partidas no se cierran de manera inmediata sino que primero precisamos cuáles son las actuaciones concretas que se van a hacer en la base y, en función de ello, determinar si va a la Consejería de Educación, de Fomento, Cultura...". De momento no hay fecha para el encuentro porque, insistió, "la cuestión no es tener una reunión por tenerla sino hacerla cuando tengamos la documentación que nos permita dar pasos hacia adelante".