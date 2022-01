El Partido Socialista ha denunciado hoy un atranque "monumental" de la red de saneamiento de Las Palmeras que afecta a varias calles y plazas de la barriada cordobesa desde hace semanas y que puede generar un problema de salud pública. El problema, según ha explicado el concejal socialista José Rojas, es un “colapso de la red de saneamiento” que tiene el epicentro en la plaza Pico de Aneto, pero que de ahí se irradia el problema al resto de la red de saneamiento. Las tuberías colapsadas están haciendo aflorar agua y restos fecales a la superficie, según el grupo municipal socialista, por culpa de un problema que aseguran se inició el pasado mes de noviembre. Fuentes municipales de Emacsa han explicado a CÓRDOBA que se trata de un atranque en la red interior de saneamiento, que corresponde a AVRA, o sea a la Junta de Andalucía solventar el problema, y que no ha afectado a los colectores.

En cualquier caso, los socialistas reclaman una solución urgente para esta situación tanto al Ayuntamiento de Córdoba como a la Junta de Andalucía, propietaria de la mayoría de viviendas públicas de la zona. “¿Este es el referente de la ciudad que queremos: un barrio olvidado a su suerte?”, ha lamentado Rojas, que ha informado de que si el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta no aportan una solución inmediata para este problema, el PSOE elevará el caso a la Fiscalía de Córdoba a “buscar amparo para estas familias que merecen dignidad y respeto”, ha dicho.

Para José Rojas este es uno de los “signos claros” de que el gobierno municipal y Junta de Andalucía abandonan a su suerte a un barrio vulnerable como Las Palmeras. En este sentido, ha criticado que el plan integral de Palmeras, que se aprobó en el anterior mandato de PSOE e IU, no se haya continuado y que proyectos, como el de la cocina de La Fogara (un proyecto adjudicado en julio), sigan sin echar a andar.

“Esto es un desprecio absoluto al plan y a la barriada”, ha lamentado Rojas para recordar que se trató de una estrategia consensuada y en la que participaban la Universidad de Córdoba y la Loyola. También lamenta que el centro de formación El Pedal no haya obtenido la homologación que se solicitó en 2018 a la Junta de Andalucía o que el plan de cubiertas y zonas comunes, que contó con 1,8 millones, no tenga continuidad. Por último, también ha pedido la continuidad de la estrategia Erasi, un proyecto europeo que se captó en 2018 y que capacita a 30 personas para trabajar en Las Palmeras, Moreras y Gualdaquivi de trabajadores sociales y trabajadores comunitarios. “Si el proyecto no tiene continuidad estos trabajadores serán cesados y es una pena que después de 3 años no tenga continuidad la Erasi”.

Para los socialistas es indignante la postura del gobierno municipal con estas barriadas y por el hecho de dar “la callada por respuesta”.