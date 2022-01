CCOO se ha concentrado esta mañana delante de la Delegación de Salud y Familias en Córdoba para exigir a la patronal del sector de la limpieza que firme un convenio que establezca un salario digno para las limpiadoras de la provincia, unas 4.000 (más del 90% mujeres). Defienden que se les abone el salario mínimo interprofesional más los complementos que correspondan en cada caso.

Por su parte, las empresas proponen que dentro del salario, que equivaldría al Salario Mínimo Interprofesional (965 euros mensuales) se incluyan los pluses y que se congele además la antigüedad. "No quieren pagar los complementos de transporte o festivos que tienen que pagar", ha criticado la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, que ha advertido tras la ruptura de las negociaciones que no están dispuestos a firmar un convenio "que haría que las limpiadoras cobraran menos de lo que cobran actualmente", algo que consideran "inadmisible, ya que perderían derechos y condiciones laborales".

Esta es la tercera concentración que organiza el sindicato por este tema. "Vamos a seguir realizando movilizaciones porque queremos un convenio digno y de calidad para un eslabón que es clave en muchos sectores, ya que si no se limpian las clases, los quirófanos, las oficinas, nadie podría ir a trabajar", ha explicado Borrego, que ha condenado que para las empresas "las trabajadoras de la limpieza sean las últimas, las invisibles y las maltratadas laboralmente porque tienen contratos parciales, por horas, intermitentes y con salarios muy bajos".

Córdoba, la provincia andaluza con peores condiciones para el sector

CCOO exige que como mínimo, el nuevo convenio prevea el pago del salario mínimo interprofesional como salario base, algo que "ya se está haciendo en este sector en otras provincias andaluzas". Según Borrego, Córdoba es la provincia de Andalucía "que ofrece las peores condiciones salarias a este sector". En su opinión, "las empresas no lo consideran personal esencial ni siquiera durante la pandemia, cuando la higiene y la limpieza han sido fundamentales".

También ha criticado la postura de la gerente del hospital Reina Sofía, Valle García, "que ha hecho declaraciones públicas para decir que no se están cumpliendo los servicios mínimos en la huelga de limpieza del centro, cuando no es verdad, pero no dice nada ni se preocupa de las condiciones laborales y la precariedad de las mujeres que trabajan en el hospital". CCOO no descarta la organización de movilizaciones conjuntas por este tema con UGT, que lidera las concentraciones y la huelga de limpiadoras del Reina Sofía.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Asociación de Empresarios de Limpieza (Alincor), pero no ha sido posible obtener la versión de la patronal. De momento, tampoco se ha pronunciado la empresa Eulen, la que aglutina a más trabajadores en la provincia.