El abandono escolar temprano en la provincia de Córdoba ha bajado casi 15 puntos en 8 años, situándose en estos momentos, con datos del 2020 de la Consejería de Educación, en un 18,6% de media, por debajo de la media andaluza, que es del 21,8% pero por encima de la media nacional, que alcanza el 16%. Lo preocupante es que Córdoba tiene lejos aún el objetivo de abandono en las escuelas marcado por la Unión Europea para el 2020 entre sus Estados miembros, fijado en un 10%.

El abandono escolar temprano refleja a los alumnos de 18 a 24 años que no han conseguido el título de la ESO o se quedaron en anteriores niveles y que desde entonces no siguen ningún tipo de educación. La evolución es positiva en los últimos años en Córdoba y son las chicas sobre todo las que consiguen rebajar la media porque permanecen más tiempo en los estudios. Así, según la estadística del Sistema Andaluz de indicadores de la Educación, que la Consejería ha actualizado en el 2021 con datos del 2020, en Córdoba, las chicas tienen una tasa de abandono del 18,2% frente al 26,7% de los chicos, es decir 11,6 puntos de diferencia.

No obstante, esos números son mucho mejores que los que este mismo estudio de la Consejería de Educación ofrecía hace ocho años. Así, en el informe correspondiente al año 2014, el abandono escolar en la provincia era del 33,6%, 15 puntos por encima del 2020.

Tercera provincia andaluza con menor abandono escolar

Además, en el conjunto de Andalucía, Córdoba no se sitúa mal en este controvertido indicador, que apunta al fracaso escolar que desde la Administración y el profesorado se quiere evitar a toda costa. Córdoba es la tercera provincia andaluza con menor tasa de abandono escolar, por detrás de Cádiz (17%) y Málaga /17,2%), siendo Almería la más preocupante, con un 39,1% de abandono del sistema educativo.

A nivel nacional, un 16%, es decir, alrededor de 530.000 personas, 343.000 hombres y 186.500 mujeres, habían abandonado los estudios en 2020, 1,24 puntos menos que el año anterior. La estrategia Europea 2020 estableció en 2010 entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10% en la UE y del 15% en España, debido a las altas tasas de nuestro país. Precisamente, uno de los objetivos principales de la Lomloe, la ley educativa que acaba de entrar en vigor, es reducir las tasas de abandono escolar temprano en línea con los países europeos más avanzados.

Otros indicadores de la Consejería de Educación que reflejan el nivel de estudios de la población cordobesa es que en el 2020, el 42,6% de jóvenes entre 30 a 34 años tenía estudios de educación superior, y un 44,9% entre 25 a 29 años. En cuanto al porcentaje de población adulta de 25 a 64 años que ha completado cierto nivel de formación, un 48,7% tiene estudios inferiores a la segunda etapa de la ESO; un 18,2% ha completado la segunda etapa de ESO y un 22,1% tiene estudios superiores.

La tasa bruta de graduación en ESO en Córdoba, los estudios básicos obligatorios para encontrar un trabajo, llega al 79,2%, siendo mayor en las mujeres (83,8%) frente a los varones (74,7%). Estos datos son muy positivos para Córdoba respecto al resto de provincias andaluzas, ya que es la cifra más alta tras la de Jaén.

Medidas y programas de la Consejería de Educación

La Consejería de Educación lleva a cabo distintos programas para tratar de paliar tanto el fracaso escolar como el abandono temprano, sobre todo destinados a alumnos más vulnerables, con necesidades específicas de apoyo educativo. Uno de estos programas es el PROA (Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo), que trata de garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito escolar del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, a través del desarrollo de diferentes actuaciones que ponen el foco en la adecuación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de carácter compensatorio. Se dan clases de refuerzo gratuito al alumnado por las tardes a través de las medidas de este plan. Además, se han aprobado recientemente los centros cordobeses que participarán en el programa Proa+ Transfórmate, dirigido a los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte que tengan un porcentaje mínimo del 30% de alumnado vulnerable, se encuentren en zonas Eracis o tengan planes de compensación educativa. En Córdoba han sido seleccionados 29 centros en toda la provincia para llevar a cabo este plan, de 687 de toda Andalucía. De ellos, 16 son de la capital.

De otra parte, el 15% de los centros públicos y concertados de la provincia requiere de medidas específicas dentro del programa Impulsa de la Consejería de Educación, con el cual trata de promover estrategias y medidas que contribuyan al desarrollo integral del alumnado y su permanencia en el sistema educativo, propiciar la inclusión educativa y social, mejorando así el clima de convivencia del centro, y estimular en el alumnado el interés por la educación. Son 117 centros de la provincia de los 775 existentes, los que se acogen a este plan para mejorar sus resultados escolares y evitar el abandono de los estudios. Impulsa va ya por su tercera edición y en este curso escolar se han sacado dos líneas: Innovación e Inclusión.

Otro programa en esta línea es el de Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar, en centros situados en zonas socioeconómicas vulnerables o que requieran de una compensación educativa especifica debido a sus circunstancias particulares. Así, 15 orientadores se han incorporado este curso a los Equipos de Orientación Educativa para reforzar la atención al alumnado de 51 centros.