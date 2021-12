José Manuel Vaquero es jefe de Neumología del hospital Reina Sofía, una de las áreas más implicadas en la atención de los pacientes que ingresan en el centro con coronavirus.

¿Cuál es el perfil de las personas que están siendo atendidas actualmente en las unidades covid de Neumología?

Los pacientes que ingresan en Neumología presentan dificultad respiratoria, afectación radiográfica significativa o agravamiento de enfermedades respiratorias previas a causa del covid. Teniendo en cuenta que atendemos un perfil clínico limitado a la edad de 65 años, el 60% de los ingresados son no vacunados, lo que refleja cierto fracaso como sociedad, frente a un 40% de vacunados. Más allá de los no vacunados, son pacientes con factores de riesgo como la obesidad (muy significativo), hipertensión arterial, inmunodeficiencias y enfermedades crónicas sobre todo de riñón, hígado, corazón y pulmón. El paciente medio es una persona de 45 a 60 años no vacunada o vacunada con la pauta completa, pero que recibió la última dosis hace más de seis meses, y con alguno o varios de los factores de riesgo, sobre todo, la obesidad. El perfil de eficacia de las vacunas coincide con lo que ya se publicó en cuanto a cobertura frente al covid grave en los estudios previos a la comercialización de las mismas.

¿Han notado diferencias en la sintomatología que presentan los pacientes en esta sexta ola, por la irrupción de la variante Omicron?

No hay grandes diferencias salvo en que es menos prevalente la presencia de digeusia y anosmia (alteración de sabor y olfato). Aunque el protocolo hospitalario se realiza secuenciación genómica del SARS-COV-2 en población vacunada para evaluar la variante genética (delta, ómicron u otras), lo que se define como escape inmunológico, los clínicos no tenemos acceso a ello de forma rutinaria. Aún así, entendemos que el brote actual, de mayor contagiosidad y menor letalidad. debe ser de Omicron.

¿Cuál es la estancia media en planta, ha bajado?

De momento, no. Nuestros pacientes suelen estar de 5 a 7 días. Es importante recordar que el máximo riesgo para el deterioro respiratorio y por tanto, la necesidad de ingreso, se produce entre el día 7 y 10 desde el inicio de los síntomas. En UCI, el tiempo de hospitalización es muy variable.

¿Qué pacientes requieren ingreso en UCI?

Es indudable que los no vacunados o vacunados con inmunosupresión significativa (trasplantados, con tratamiento crónico de corticoides, terapias monoclonales, quimioterapia...) tiene mayor riesgo. En esta ola, el antecedente de no vacunación multiplica por 10, de forma aproximativa, el riesgo de evolución grave y la necesidad de UCI. En los vacunados, los que recibieron la última dosis hace más de seis meses también presentan más riesgo, según deduzco de los datos que veo a diario. Los factores de riesgo antes comentados, sobre todo la obesidad y la presencia de enfermedades crónicas, tienen un efecto perjudicial que no es sumatorio sino probablemente multiplicativo en el riesgo de evolución tórpida en relación al estado vacunal.

¿En qué medida es clave seguir avanzando en la vacunación?

En un momento de alta incidencia de positividad covid, en fase de transmisión comunitaria, las vacunas nos están salvando o retrasando el bloqueo del sistema sanitario así como de la gravedad de los afectados. Volcar la atención en los pacientes COVID lleva implícito cierta «desatención» de otros pacientes o patologías que requieren un seguimiento clínico. Por tanto, la vacunación es absolutamente eficaz. A las autoridades sanitarias, habría que exigirles un nuevo esfuerzo en acelerar la vacunación de niños y en la aplicación de la tercera dosis, no debiendo ser los rangos de edad el criterio único. A la población general, le diría que el control de un virus respiratorio es muy difícil pero podemos minimizar los factores de riesgo con la vacunación en toda la población aún no inmunizada y las medidas de prevención ya conocidas como la distancia social, uso de mascarillas (absolutamente clave) y lavado de manos.

¿Cómo está afectando a los profesionales las sucesivas olas de contagios?

El sistema sanitario está sostenido fundamentalmente por los trabajadores sanitarios, muchos de los cuales, los más implicados en la atención covid, llevan casi dos años soportando una pandemia, con un nivel de presión asistencial, personal y familiar en muchos casos insoportable y que seguro que dejará secuelas físicas y psíquicas en muchos de nosotros. Por eso, cuidar y proteger a los sanitarios debe ser tarea de todos.