El diputado del Partido Popular Andrés Lorite denuncia que el Gobierno de España haya excluido a Córdoba de la la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social pese a tener 5 de los 15 barrios más pobres de España --Las Palmeras, Guadalquivir, Sector Sur, Las Moreras y El Higuerón-- y que un tercio de la pobreza española se concentra en Córdoba, según el estudio Urban Audit que anualmente publica el INE. El diputado lamenta que ni la ciudad ni la provincia y ni siquiera la comunidad autónoma andaluza en general se hayan visto beneficiadas por el Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En una pregunta parlamentaria, Andrés Lorite pregunta al Gobierno cuál ha sido el motivo para la exclusión del Ayuntamiento de Córdoba y de la Junta de Andalucía de estas ayudas. El diputado se pregunta si el hecho objetivo de la exclusión es "una vulneración de la objetividad en la distribución de los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y cuestiona al Gobierno si piensa rectificar "la discriminación cometida con la ciudad de Córdoba".

En su respuesta, el Gobierno de España confirma en parte la exclusión de Córdoba y recuerda que los proyectos pilotos elegidos como beneficiarios de estas ayudas tienen como objeto mejorar la tasa de acceso al ingreso mínimo vital entre personas vulnerables que no lo están recibiendo e incrementar la efectividad de esta prestación no contributiva a través de itinerarios de integración y su evolución. En este sentido, el Gobierno indica que la adjudicación directa se fundamenta en el interés público y económico, así como en el carácter eminentemente social de las distintas actividades. Por ese motivo, sostienen, "no se pueden aplicar los mecanismos de la concurrencia porque se trata de subvenciones que financian actuaciones concretas desarrolladas por las entidades beneficiarias en cumplimiento de los hitos previstos por el plan".

Asimismo justifican que algunos de los 16 proyectos seleccionados se desarrollarán en Andalucía, aunque los ejemplos que citan no se hará ninguno en Córdoba. En concreto, mencionan la Fundación Secretariado Gitano que hará su proyecto en Granada y Save the Children con una iniciativa piloto en Sevilla y Cádiz.