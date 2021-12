La que parecía que iba a ser la Navidad de la vuelta a la normalidad se ha topado con una nueva ola de contagios de coronavirus que, sin esperarlo, ha hecho que falten muchas personas en las mesas de las cenas de Nochebuena. Las videollamadas vuelven a ser protagonistas cuando nadie lo esperaba. «Habrá que esperar un año más para volver a celebrar en familia», dicen muchos al conocer una de las noticias menos deseadas: resultado positivo en un test, y a pocos días de acabar el año. Algunos, pasarán esta noche en su habitación y mañana o pasado ya podrán salir, otros, sin embargo tendrán la «mala suerte» de permanecer en cuarentena también la Nochevieja.

Muchos no solo no podrán reunirse con su familia sino que tampoco han podido volver a casa. Málaga, Madrid, Granada y una larga lista de ciudades de España y el extranjero están llenas de cordobeses que, por seguridad, quisieron someterse a un test de antígenos antes de volver con su familia. Otros, lo hicieron por síntomas que casi todos creían que era un resfriado y resultó no siéndolo. En definitiva, personas aisladas y familias enteras pasarán una de las noches más importantes del año a base de paracetamol, con el consuelo de salir positivo antes de contagiar ese día.

Otras tantas personas llevan todo el mes resguardadas para estar seguras en estos días pero la mala situación ha hecho que vuelvan a optar por la opción de las navidades pasadas: una cena especial con los convivientes y evitar grandes reuniones. El consuelo de algunos son los «buenos meses» que llevan pasados, que han permitido reunirse con más frecuencia con los allegados y disfrutar de los momentos, valorándolos más, si cabe. «El año pasado fue diferente porque, además, llevábamos prácticamente desde marzo sin poder reunirnos con nadie y se vivió con más tristeza», apunta José Luis Rodríguez, un cordobés que pasará las fiestas en cuarentena.

Varias personas han reconocido que esperarán unos días y tampoco se reunirán en Nochevieja, quizá para Reyes. Una de las opciones más recurrentes, aunque no del todo fiable, según los expertos, está siendo comprar test de antígenos por internet y realizarlos antes de cualquier reunión para no volver a encontrarse con la sorpresa. En todo caso, la prudencia seguirá siendo la máxima recomendación un año más.

Fiestas en casa

Música y apuntes para unas fiestas inusuales

José Antonio Expósito estudia Medicina en Granada, este es su sexto año en la ciudad y, como cada año, desde que empezó el grado, tenía previsto volver en estos días a su pueblo, Nueva Carteya, para pasar las fiestas con su familia y amigos. Este año ha tenido que sustituir sus vacaciones de Navidad por una cuarentena que pasará solo en su piso de estudiantes. Como muchos, antes de viajar a casa se aseguró haciendo una prueba de antígenos con la que se topó con un positivo. Su alternativa navideña será seguir estudiando el MIR y tocar el piano. Si todo va bien podrá volver para celebrar Año Nuevo.

La cena familiar tendrá que esperar un año más

Mari Jiménez esperaba con ganas estas fiestas, después de casi dos años iba a volver a pasar la Nochebuena con sus hijos y nietos, pero el mismo día que iban a ponerla la tercera dosis de la vacuna recibió la noticia de que su familia había dado positivo y al hacerse la prueba se dio cuenta que ella también lo era, por lo que «habrá que esperar otro año más para pasar la Navidad en familia», dice. Mari está viviendo con pocos síntomas la enfermedad, aunque con cuidado ya que todavía no sabe si su marido es positivo. El matrimonio espera con ganas la Nochevieja, que sí podrán pasarla con su familia, si no tienen más sorpresas.

Nochebuena con Netflix y llamadas de amigos

Peli, Netflix y videollamadas es la alternativa que le ha quedado a José Luis Rodríguez para Navidad, «un poco triste pero es lo que nos ha tocado», lamenta. Eso si el virus lo deja, ya que a pesar de tener la pauta de vacunación completa está sufriendo todos los síntomas de omicron. «Cuando se pasa el efecto del paracetamol es como si el cerebro se te nublara», apunta, por lo que tampoco le quedan muchas ganas de pensar en celebraciones. Su terraza está siendo un soplo de aire fresco para él, ya que cuando se siente muy agobiado acude a ella, acompañado de su ‘enfermera’ perruna, Vimba.