CCOO e IU han vuelto a manifestarse la mañana de este martes en Córdoba para denunciar el "colapso de la sanidad pública" y exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que "rectifique sus políticas de recorte y desmantelamiento" y refuerce con una mayor dotación de personal, material e infraestructuras los servicios que se prestan a la ciudadanía. En la manifestación, ha estado presente el portavoz de Unidas Podemos por Andalucía y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero; la coordinadora local de IU Córdoba, Irene Ruiz; la secretaria General de CCOO Córdoba, Marina Borrego, y el secretario General del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, que ha cifrado en unos 1.000 profesionales los que necesita la provincia para poder ofrecer un servicio de calidad.

"La atención primaria está saturada, lo que tendrá consecuencias para la salud"

Según Irene Ruiz, las políticas de recorte de los últimos años "y en especial, las que está llevando a cabo Moreno Bonilla, han dejado herida de muerte a la sanidad pública", por lo que la situación actual, en plena pandemia, es la de "una Atención Primaria está colapsada, saturada, lo que tendrá consecuencias en la salud de las personas", ha recalcado.

José Damas, por su parte, ha exigido "el blindaje de la sanidad pública" y ha denunciado situaciones en Atención Primaria como la espera de 15 días para una consulta médica o el cierre de los centros de salud por la tarde, la falta de vacunas para la gripe y sin profesionales. "Han hecho 537 contratos para cubrir a una plantilla de más de 10.800 personas, lo cual es claramente insuficiente e inadmisible", ha comentado, "si las personas no son atendidas en sus centros, acudirán a Urgencias, lo que colapsará el servicio también y agravará su estado de salud". En la misma línea, ha destacado las listas de espera en especialidades. "Con la pandemia, ha habido una parálisis de intervenciones, pruebas diagnósticas, de consultas a especialistas, lo que supone que hay muchas personas que no han sido diagnosticadas, engrosando las listas de espera, que han sido maquilladas", afirma Damas.

Para CCOO, la administración andaluza está "maltratando" a los profesionales que se han volcado en la atención sanitaria derivada de la pandemia. Para el sindicato, el cese de 8.000 personas, que se contrataron en su día como refuerzo covid, ha hecho que falten muchos profesionales en este momento, lo que ha llevado a la Junta a hacer convocatorias extraordinarias al no haber profesionales en las bolsas. "Se han ido 600 enfermeras a Cataluña y las que llaman para 20 días, no quieren el contrato", comenta, "por eso pedimos que se invierta en la sanidad pública", ha recalcado José Damas. En este momento, hay un déficit de 1.000 profesionales en la sanidad pública cordobesa, según CCOO, tanto de enfermeras como de médicos y de ámbitos como la Microbiología, donde las pruebas de diagnóstico están colapsadas porque no hay técnicos especialistas. Respecto a los medios materiales, han señalado las carencias del hospital Reina Sofía, "con la obra del Materno Infantil paralizada", en los centros de salud o en el hospital Los Morales, "que se nos está cayendo".

"Que Moreno Bonilla deje de desviar la atención con las mascarillas al aire libre"

Toni Valero, por su parte, ha insistido en criticar las políticas del gobierno de Moreno Bonilla. "Puede que haya miles de andaluces hoy con cáncer que no lo sepan", ha señalado, "por el desmantelamiento de la sanidad pública de la Junta, que sigue un plan de privatización que se realiza a golpe de despidos y de precariedad laboral". En su opinión, las consecuencias son "evidentes: colas en los centros de salud, días de espera para una consulta, tratamientos y diagnósticos que no llegan, listas y demoras en la atención con especialistas". Valero ha pedido al presidente de la Junta que "deje de desviar la atención con las mascarillas al aire libre y ponga freno con centros de vacunación y de realización de pruebas PCR y antígenos en todos los barrios y pueblos de Andalucía porque es así como se frena la pandemia que se está descontrolando en Andalucía, como ha dicho la OMS, con vacunas y refuerzo de los sistemas sanitarios públicos".

Por último, Marina Borrego, ha explicado que si bien la manifestación de este martes pone fin a un ciclo de reivindicaciones de una sanidad pública universal, CCOO e IU seguirán saliendo a la calle para reclamar el refuerzo de la sanidad pública andaluza, que "se está desmantelando para privatizar el servicio a cachitos".