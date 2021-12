Un estudio elaborado por el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba (UCO) estima una recuperación del sector del Turismo de Congresos (MICE) que comenzará en el próximo año 2022 pero que no llegará a buenas cifras hasta 2023. El objetivo de la investigación Estudio sobre la situación y prospectiva del Turismo MICE en Córdoba ha sido captar la percepción de este sector en Córdoba a través de los agentes de todo el territorio nacional e internacional. Para ello se han elaborado entrevistas en profundidad a principales expertos, agentes de las administraciones públicas y empresas implicadas en el sector en Córdoba así como encuestas a 400 agentes.

Los resultados han sido presentados este miércoles en la Jornada Técnica Sectorial sobre la situación actual y prospectiva del Turismo de Congresos (MICE) en Córdoba, organizada por la UCO.

Según el Director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba, Manuel Rivera, los resultados son "muy sintomáticos y preocupantes", ya que casi un 48% de los encuestados no saben valorar cual es el nivel posicionamiento Córdoba porque no lo conocen, por lo que hay una falta de "promoción y comercialización de este segmento, en el que hay que sentarse a trabajar", ha señalado Rivera. Además, el 8,3% dice que la situación de desarrollo es muy mala o muy deficiente y el 43,8% que esta mejorando y que hay síntomas de recuperación, pero que todavía no nos encontramos en una situación optima. Para la comercialización se contempla la necesidad de la puesta en marcha de la oficina técnica, identificada por los expertos como Convention Bureau, un instrumento técnico y altamente profesionalizado del sector que fuese el motor de desarrollo del mismo de forma proactiva

El sector MICE apunta que no estamos aprovechando la potencialidad que tenemos en este ámbito

Otro asunto por el que se ha preguntado es por la colaboración en distintos eventos de la ciudad, muchos apuntan que sí han participado pero de forma puntual, no con cierta continuidad. A parte, otros tantos (más de un 40%) afirman que nunca han organizado anda en la ciudad. Lo más relevante en este punto es que la mayoría no sitúa a Córdoba como un referente en el sector, lo que demuestra "que no estamos aprovechando la potencialidad que tenemos", apunta Rivera. "También tenemos que ser críticos desde la Universidad ya que solo tenemos una asignatura muy general dedicada al sector en el Grado de Turismo", ha continuado.

Una de las causas de estos resultados se asocia a la carencia de hoteles que encajen con este tipo de turista. No obstante este asunto va a mejorar, ya que, según han adelantado en los próximos años va a haber unos 8 hoteles de cuatro estrellas y otro de 5 de nueva construcción en la ciudad. Otra causa es "la falta de sinergia entre provincia y capital" en las estrategias turísticas. Lo que si se valora positivamente es la oferta hotelera e general y la buena conectividad de la ciudad, tanto por carretera como por ferrocarril.

Congresos sanitarios y de colegios profesionales

Los ámbitos más importantes en los congresos de Córdoba son el sanitario y los colegios profesionales, que celebran las citas de mayor envergadura. También se identifica la ciudad con los sectores el tecnológico y el logístico, que deberán implantarse. Otras ramas que sobresalen son los sectores cultural y patrimonial, universitario, farmacéutico, joyero y agropecuario.

En cuanto a activos potenciales, se hace mención a la riqueza patrimonial e histórica, la relación calidad precio y seguridad ciudadana, así como actividades que se pueden hacer anexas al congreso. Otro punto fuerte es la gastronomía, que una vez más sobresale.

Los espacios con los que se cuentan no están muy valorados. Además se hace alusión a que no están bien aprovechados, con ejemplos como Medina Azahara, "uno de los sitios mas demandados para realizar actividades complementarias que se quedaban sin poder activarse porque cuestiones excesivamente estrictas", ha matizado Rivera. La finalización de las obras del Palacio de Congresos y el nuevo espacio en construcción situado en el Parque Joyero, pueden suponer también un impulso.

Este documento de datos es, por ahora, solo un borrador, ya que la jornada que ha celebrado este miércoles aportará, si es necesario, matizaciones de la mano de los expertos que han intervenido en las mesas de debate. Otro punto pendiente y que tienen previsto hacer es "haber hecho un estudio de destinos turismo MICE en España que estén mas desarrollado y que nos puedan servir de referencia con vista a planear acciones estratégicas", ha dicho directos del centro de análisis. A finales de enero estarán disponibles las conclusiones finales, que tienen intención de presentar en FITUR.