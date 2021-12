Las asociaciones de empresarios del sector turístico hacen una lectura dispar el Puente de la Constitución que comienza este viernes. Todas ellas coinciden en señalar los altos porcentajes de reserva, pero algunas son más pesimistas que otras respecto a la evolución del turismo en diciembre. Especialmente crítica se muestra la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) que ha alertado de la situación del sector de hospedaje pese a las perspectivas “puntuales” del próximo puente festivo. Serrano ha confirmado que es cierto que el sábado y el domingo tenemos ocupaciones del 91% y el 89% respectivamente, pero este viernes solo tenemos el 54% y, a partir del lunes, las reservas bajan al 80%, el lunes, y al 69% el martes, cuando, según el presidente de Aehcor, ya se atisba la caída que se producirá el mes de diciembre. Félix Serrano ha reconocido que aunque se cuente con una ocupación media del 75% en el puente, “es un hecho aislado y que está lejos de los datos prepandemia, teniendo en cuenta que vienen los festivos encadenados”.

Por contra, Antonio Ramos, de la Asociación Empresarial de Turismo de Córdoba Ecomtur, celebra que este macropuente al más de un centenar de empresarios a los que representa y unos 50 alojamientos tienen previsión de reserva de más del 90%. “Tenemos todo prácticamente lleno, entre el 90% y el 95%, entre todas las comarcas, y eso que el puente es bastante largo, pero tenemos reservas de entre 2 y 3 noches de media”, comenta. Respecto al origen de este turismo, casi el 75% o el 80% es turismo nacional y añade que aunque está habiendo algunas cancelaciones “son evidentemente de extranjeros pero enseguida se cubren”. Asimismo, desde Ecomtur destacan que también hay muchas reservas para las actividades de naturaleza y las vinculadas con la vía verde“. Estas empresas lo tienen todo lleno, porque se ve que la gente está contratando el alojamiento rural, con actividades. Hay muy buena perspectivas, llueva o no, haga frío o no, la gente se ha tirado a la provincia”.

Aehcor alerta del daño que hace la incertidumbre

Serrano ha explicado que “el mes de noviembre ha tenido un 70% de ocupación global pero ya diciembre se presenta en bajada, en concreto en el 53%: No se está moviendo el turismo internacional porque ya hay importantes restricciones en Centroeuropa y nos tememos que diciembre no va a ser un mes bueno”. Con vistas al final del invierno y a la primavera, la situación queda lejos de apuntar al optimismo porque “las cancelaciones van a más y eso nos aleja de la visión positiva que a veces se transmite. Hay mucha incertidumbre y eso siempre es negativo con respecto al año que viene, sobre todo a los primeros meses y en lo referente al turismo internacional”. Todo ello teniendo en cuenta que todavía hay establecimientos que sólo abren los fines de semana y de forma esporádica. Además, Serrano ha hecho referencia a que “el alza de casos de covid 19 está generando de nuevo una alerta que está frenando las reservas y aumentando las cancelaciones, por lo que no podemos ser optimistas”.

En este sentido, el presidente de Aehcor ha pedido además a las instituciones públicas una mayor promoción de la ciudad y ha señalado que es muy importante que se incrementen las acciones que presentan de Córdoba como destino turístico de calidad para recuperar las cifras de antes de la pandemia y normalizar la situación del sector, que sigue en una situación muy compleja. Además, ha expresado que al hablar de ocupación “tenemos que contar que los días festivos son muy pocos y hay que ver los datos de forma global”. Igualmente, ha pedido que haya un calendario de eventos y acontecimientos claro, coordinado y diseñado con antelación para que no haya coincidencias de citas en la misma fecha, porque se solapan y se pierden oportunidades.