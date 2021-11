¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Después de todas las situaciones excepcionales que hemos vivido hasta ahora a raíz de la pandemia de coronavirus, no es fácil, por supuesto, mostrarse seguro, pero sí esperanzado e ilusionado de cara a una nueva normalidad. Creo que es el momento de seguir adelante y, además, de apostar más que nunca por iniciativas que generen verdadero valor económico y nos hagan crecer cualitativamente como sociedad en general. A raíz del covid-19, muchas industrias han ratificado de forma evidente la necesidad imperante que existe de invertir en tecnología para lograr de esta forma una producción que resulte sostenible a la vez que flexible, capaz además de competir en escenarios a nivel global. Este estímulo que otorga la innovación, tanto a nivel público como de carácter privado, es el que nos permite no solo ser optimistas, sino mostrarnos ambiciosos.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Para la economía cordobesa es prioritario en estos momentos crear un empleo de calidad y aprovechar el talento que tenemos en la provincia de Córdoba. Contamos con instituciones educativas que, apoyadas por la Administración, están haciendo una labor ejemplar en el ámbito universitario y de formación profesional. Pero para aprovechar este trabajo de la mejor manera hemos de generar unas oportunidades en el ámbito laboral que resulten de calidad a través de la innovación, como he mencionado anteriormente. La apuesta decidida por la tecnología y la inversión en I+D+i resultan dos aspectos clave para garantizar el futuro a largo plazo de una economía sólida y próspera en la provincia.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? ¿Piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

El sector de la digitalización industrial depende directamente de la proyección que otras industrias hagan a nivel tecnológico. Afortunadamente, llevamos ya varios años percibiendo cómo la concienciación digital es algo más que patente. No solo las empresas, sino todo el entramado económico y social a nivel europeo está apostando por prácticas que fomentan sin duda la creación tecnológica. Y esto, naturalmente, es algo que nos hace mostrarnos optimistas en cuanto a crecimiento. No obstante, es muy importante también señalar que la tecnología no puede concebirse únicamente como un sector económico o una actividad empresarial. Tecnología es albergar espíritu crítico, estudiar y analizar el presente para proponer alternativas sostenibles que mejoren de alguna manera en el futuro la vida de las personas sin perjudicar, como no podía ser de otro forma, nuestro entorno natural.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

En lo que se refiere a los próximos meses, resulta primordial, ante todo, dejar atrás definitivamente la era covid. A nivel económico, hemos de estar muy atentos a cómo va a evolucionar la escasez de suministros generalizada que venimos experimentando en los últimos meses a nivel global. Es necesario frenar la inflación de los precios antes de que este fenómeno vaya a más. Nuestra tecnología ayuda a reducir costes. Pero no solo eso, sino que además es un factor importante de cara a aumentar la productividad y hacerlo de una manera sostenible y eficiente. Y creo que este es el único camino para reorientar el valor de nuestra economía y hacerla menos dependiente de factores ajenos.