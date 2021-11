¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

Para responder a la pregunta sobre si soy optimista con la nueva normalidad he de decir que creemos que lo peor ya ha pasado. Es verdad que el algo más de año y medio que ha transcurrido desde que se decretó el estado de alarma no es que haya sido duro, sino durísimo, sobre todo para sectores como el turismo y la hostelería, pero también es verdad que hay un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta para analizar la situación con más optimismo. Me refiero, claro está, al hecho de que la rápida vacunación de la población nos ha ayudado a que poco a poco nos encontremos en una relativa normalidad, la cual creemos que irá mejorando cada vez más.

Debido a todo lo que he dicho anteriormente, sí que soy muy optimista respecto a este asunto. Además, parece que la actitud de la población en general ha cambiado positivamente tras el inicio de la pandemia. Seguro que tanto una como otra razón son fundamentales para pensar que vamos a afrontar una etapa de normalidad y que atrás hemos dejado esas cinco oleadas fuertes de contagios, de crisis sanitaria y económica.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Para la economía cordobesa, en mi opinión, lo primordial es apostar por las empresas y por los empresarios de Córdoba, tanto de la capital como de la provincia para así estimular las inversiones y mejorar nuestro tejido empresarial. Pienso que solo así podremos salir de este duro momento en el que nos encontramos.

También debemos tener en cuenta que nos encontramos en un cambio constante en cuanto a las nuevas formas de consumo de los clientes y la forma en la que interactuamos con ellos, por lo que invertir en la digitalización es fundamental. Es evidente que todo ha cambiado y que lo ha hecho además a un ritmo muy rápido, por lo que la digitalización es fundamental y hay un camino por hacer en este sentido, ya que a muchos empresarios los ha pillado casi sin haber incorporado la digitalización a los procesos de su trabajo diario.

Por otra parte, la Administración debe ser proactiva a todos los planteamientos que le presente el sector privado para ayudar a los retos actuales de las empresas.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

En nuestro caso, creemos que el sector asegurador tendrá una evolución similar al resto de los sectores. No somos un islote en la actividad económica ni de España ni de Córdoba en particular, de ahí que esté convencido de que tendrá una evolución similar al resto de los sectores económicos que nos rodean y con los que además trabajamos en nuestro día a día en el Grupo PACC.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Si me pregunta qué es lo que más preocupa de cara a los próximos meses seguramente esté en sintonía con muchos empresarios y muchos ciudadanos de nuestro país y de nuestra ciudad en particular. Lo que más me preocupa, como no podía ser de otra manera después de todo lo que hemos sufrido en todo este tiempo de atrás y las cinco oleadas de coronavirus, son las posibles restricciones debido al incremento de contagios que obliguen al endurecimiento de las medidas actuales.

Estas hipotéticas restricciones nos conducirían a un nuevo retroceso económico, a una pérdida importante de la confianza, que es algo que vamos ganando.