CCOO ha continuado este lunes en Córdoba la campaña de movilizaciones iniciada el pasado 28 de septiembre en Sevilla, y continuada el 13 de octubre en Málaga, ante "la pasividad y la callada" del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, después de las "más que justas" reivindicaciones del personal del servicio Emergencias de Andalucía 112, que en Córdoba cuenta con 16 efectivos, a los que se suman las personas incluidas en la bolsa de empleo que sustituyen bajas, vacaciones y permisos.

El delegado de CCOO en el 112 en Córdoba, José Antonio Moreno, señaló que la principal reivindicación de la plantilla es acabar con la externalización del servicio. "La Junta permite la subcontratación de Emergencias Andalucía 112 a una empresa privada, que todos sabemos a lo que va, va a ganar dinero público de todos los ciudadanos".

Moreno criticó que la Junta "alardee" del carácter esencial de este servicio, puesto que "constituimos la primera línea en la cual recibimos la llamada de emergencia del ciudadano y tenemos que actuar en la mayor brevedad posible", pero "lo convierta en un negocio de máximo beneficio económico".

"Es totalmente incoherente que se mantenga privatizado un servicio que se debería prestar desde lo público y no a través de una empresa privada que nada tiene que ver con las emergencias como es Ferrovial Servicios", insistió el delegado de CCOO quien remarcó que prestar el servicio desde lo público "sería mucho más eficiente, más barato y las condiciones laborales serían menos precarias".

Reclaman un nuevo convenio

Actualmente, el personal de Emergencias 112 Andalucía se rige por el convenio de contac center, un convenio que a juicio de CCOO, "no les corresponde, puesto que su labor es la de coordinar la respuesta a las emergencias que comunican los ciudadanos, en ningún caso, informar sobre un servicio o producto o realizar una venta, por ejemplo". "Pedimos a la Junta sentarnos a negociar y establecer un convenio marco exclusivo para emergencias. No entendemos cómo podemos estar en un convenio de telemarketing, con lo que nuestras condiciones son peores de las que deberíamos tener como profesionales de emergencias, que nos consideramos y que no nos valoran, deberíamos tener".

Además, el sindicato afirma que el consejero "incumple su compromiso" de mejorar las condiciones laborales en los nuevos pliegos, con una jornada anual de 1.516 horas y la equiparación de jornadas y salario, algo que no se ha hecho hasta la fecha.

A ello se une que la actual concesionaria "incumple sistemáticamente las condiciones laborales del personal y, a pesar de todo, la Junta de Andalucía ha prorrogado durante dos años más la adjudicación de Emergencias 112 Andalucía a Ferrovial Servicios, ignorando que dicha empresa ha sido obligada por la Inspección de Trabajo a convertir en personal indefinido a varios trabajadores de bolsa por la concatenación de contratos eventuales al considerar la Inspección de Trabajo que dichos contratos estaban en fraude de ley".

Y aún más, CCOO muestra su verdadera "preocupación e incertidumbre al conocerse la venta de una gran parte del accionariado de Ferrovial Servicios al fondo de inversión Portobello Capital". "Mostramos nuestra preocupación ante lo que supone dejar en manos de un fondo de inversión la gestión del servicio de Emergencias 112 Andalucía al buscar el máximo beneficio económico por parte de la empresa privada en detrimento de la calidad y condiciones laborales del personal".

Moreno señaló que "los trabajadores estamos crispados y cansados de esta situación; son 20 años reclamando lo que consideramos justo y no se nos escucha y es un trabajo con mucha carga laboral y que genera mucho estrés, actuamos en situaciones muy comprometidas".