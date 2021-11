¿Es optimista con la nueva normalidad tras pasar lo más duro del covid y por qué?

(Lacónicamente) Considero que la época covid es más normal que lo que hemos dado en llamar la nueva normalidad. Al menos lo del covid tenía una lógica pero lo de ahora da ganas de cambiar de país. Si tengo que ser sincero, no puedo ser optimista, tal y como está todo, la verdad, más bien soy pesimista. Yo creo que la economía no va mal, sino lo siguiente. Solo hay que echar un vistazo a lo que tenemos. Un país en el que el mayor empleador es el Estado va mal porque la riqueza la crean las empresas. Sé que esto que digo no es políticamente correcto pero es lo que pienso, que ha llegado la hora de decir que no todo va bien.

¿Qué cree que es prioritario para la economía cordobesa en estos momentos?

Darle a España la vuelta como a un calcetín, por no decir algo más brusco. Tenemos el país que tenemos y en Córdoba pasa igual. Yo siempre digo que no vamos al médico cuando estamos bien, vamos cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos, y para cambiar la economía pasa lo mismo, lo primero es darse cuenta de que está enferma y Córdoba no se siente enferma, así que no siente la necesidad de cambiar nada. Al revés, todo lo que se oye es que vamos a hacer esto o lo otro, pero desde que yo tengo memoria Córdoba no ha cambiado nada. Llevamos toda la vida diciendo que necesitamos más industria, pero aquí seguimos, sin una fábrica. Hablamos de cambiar el modelo productivo pero no hacemos nada. Yo tengo un amigo que decía que «Córdoba es la mejor ciudad del mundo para vivir con dineros... porque no hay coj... de gastárselos». (Irónicamente). Lo prioritario es cambiar de país, porque cuando crees que no puedes cambiar tu entorno lo que tienes que hacer es irte.

¿Qué sectores cree que deben impulsar la recuperación de la economía cordobesa en estos momentos? En el caso de ser empresario, ¿piensa que su sector se verá más rápidamente afectado por la recuperación que otros?

Todos deberían, deben, impulsar la recuperación de la economía. Respondiendo dos clásicos: el turismo y la agricultura y la alimentación. Y si fuéramos capaces, que no lo creo, la innovación y la industria, aunque no creo que la recuperación venga por esa vía, porque como digo en Córdoba lo único que hay es más de lo mismo, aunque la perseverancia no siempre es buena. En algunos casos se convierte en estupidez. Córdoba sigue perseverando en lo mismo y yo me pregunto si mejora y la respuesta es que no, que el PIB sigue siendo el mismo. En el caso del sector de mi empresa, no creo que vaya a haber una mejora porque nos movemos en una economía global y si a nivel global la cosa no va bien, tampoco va a ir mejor aquí.

¿Qué aspectos le preocupan más de cara a los próximos meses?

Más que el covid, lo que me preocupa es que hay muchas medidas ineficaces, inoperantes, medidas que se han tomado y que se van a tomar, desde los presupuestos del Estado y los de la Junta, al teletrabajo de miles de funcionarios, que lo que va a hacer es ralentizar todo. Me preocupa la nueva Ley de Educación, me preocupa la calidad de la educación que se imparte en la Universidad porque veo que los chavales están cada vez menos preparados, que salen de la Universidad con menos ganas de trabajar, todos quieren ser funcionarios, quieren sacarse la oposición y no hacer nada, no se quieren esforzar y tienen una mala actitud ante el trabajo. Les falta iniciativa y esto es porque se educa a los niños y a los chavales con la idea del mínimo esfuerzo. Ahora pueden pasar de curso sin aprobar y así lo que le enseñamos es que no hay que esforzarse, y así nos va.