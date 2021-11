Desgraciadamente, es común encontrar personas mendigando por la calle, que no tienen hogar. Sin embargo hay mecanismos que protegen a la infancia ante la vulnerabilidad, dándoles hogar y comida. Esta no es la realidad de otros países y por eso hace ahora 20 años, Rafael Selas decidió darles un techo a los niños de Kenia que no lo tenían a través de su casa de acogida. Así fue como nació Acudan, una ONG que trabaja en este país protegiendo a los que menos culpa tienen de las desgracias y a los que menos pueden hace por resolver conflictos.

El fundador de Anidan después de dos años acogiendo niños en áfrica decide poner en marcha un proyecto de ayuda para que se sumen más personas solidarias y creó una casa de acogida que atiende que a día de hoy se complementa con un Hospital Pediátrico que cura a más de 10.000 niños. La casa atiende a casi 200 huérfanos "a los que les damos ayuda integral, nosotros nos distinguimos precisamente por atender todas sus necesidades y por hacer especial hincapié en la educación", apunta Selas. Son niños que no iban al colegio y que muchos ahora han conseguido terminar estudios superiores de titulaciones como Medicina o Ingeniería.

"Nuestra idea es romper con el ciclo de pobreza en que viven y eso solo se logra si somos capaces de darles la educación necesaria para incorporarse al mundo laboral"

La ONG se nutre con donaciones de personas solidarias que aportan su granito de arena para luchar contra la desigualdad, los socios y padrinos. Estas se reparten en distintas delegaciones en España e Italia, una de ellas en Córdoba. Una de las peculiaridades de Anidan es que "no estamos muy abiertos a los voluntariados porque estamos a cargo de casos delicados y necesitan profesionales", explica Selas.

Cordobeses solidarios

El ginecólogo cordobés ayuda con campañas médicas y, además, desde la Delegación se recoge apoyo y financiación para proyectos. Recientemente, el Ayuntamiento de Lucena ha financiado uno proyecto de lavandería destinado a la higiene frente al covid.

El equipo de voluntariado es fundamental para conseguir estos apoyos. "En Córdoba tenemos un equipo muy humano que se está volcando en el proyecto", asegura Rafael Selas. Gracias al esfuerzo de estos cordobeses se están financiando un colegio un pequeño poblado en el que gran parte de sus habitantes poseen VIH y se encuentran sin apenas ingresos. Esta sede lleva apenas tres años en Córdoba, pero desde la ciudad son muchos, y cada vez más, los que llevan unos diez años ayudando a Anidan con voluntariado, financiación y también acogida de niños y niñas.

Cena solidaria

Por eso este jueves han querido darle un homenaje y reconocer su labor, a través de una cena para celebrar el 20 aniversario de la fundación que servirá para seguir ayudando. Todos los fondos que se recauden irán destinados a proyectos, en este caso y en un día tan señalado como el 25N, para la niñas que tienen que enfrentarse a matrimonios concertados a edades tempranas. Una lacra que sufren muchas menores en Kenia, con la que hay que acabar para que se reconozcan sus derechos.

"Estos 20 años han sido para nosotros un avance tremendo en la lucha de los derechos de las mujeres y niñas. Derechos que no tenían y que poco a poco hacemos que vayan contando", indica el director de la ONG, quien asegura que "haciendo que las mujeres se casen a edades más tardías nos aseguramos de que puedan formarse y tener un trabajo".

En evento se celebra en el cortijo Jardines del Naranjo y van a estar presentes unas 300 personas. Entre ellas autoridades, socios y voluntarios.